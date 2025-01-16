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RCA工殤案 222勞工更二審獲賠1.7億

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

美國無線電公司五十五年前來台設廠，讓員工喝受汙染地下水，接觸劇毒溶劑，上百人罹癌、死去，最高法院二○一八年判二六二人獲賠五億一千萬元、二○二二年再判廿四人獲賠五四七○萬元；第一波求償失利二二二名勞工，台灣高等法院更二審昨判再賠償一億七○七○萬元。

若不計利息，目前員工已勝訴確定五億七千多萬元，義務律師團召集人林永頌肯定法官判賠的見解，但認為更二審金額比預期低，研議是否上訴。

本案原告為台灣美國無線公司（ＲＣＡ）員工關懷協會，求償者分Ａ組死者家屬、Ｂ組患病者、Ｃ組未生病三組，在最高法院確定判決中，要賠償公司包括ＲＣＡ、Technicolor、百慕達商湯姆遜、奇異公司。

法院認定，奇異、湯姆遜、Technicolor都是ＲＣＡ控制公司，受害員工自一九九八年籌組自救會開始求償，ＲＣＡ還匯出美金一億餘元至母公司所在的法國銀行，致公司在台資產所剩無幾，惡意脫產、規避債務，奇異、Technicolor、湯姆遜，應適用揭穿公司面紗原則，與ＲＣＡ同負賠償責任。

更二審二二二名勞工，審理重點在Ｃ組未有外顯疾病勞工，是否因工作暴露於有害化學物質，身體自主權、健康權（包含生理健康及心理健康） 確有受到侵害。更二審認為ＲＣＡ確實違反有機溶劑中毒預防規則等保護他人的法律，依公司當時受汙染情形、勞工工作狀況及不當暴露、接觸有機溶劑程度、劑量，可信已超越依法規應容受程度與劑量，依文獻報告可認對人體造成疾病或影響。

ＲＣＡ員工關懷協會理事長杜津珠昨在法院外吶喊「司法要進步、別再拖」，指大多數會員從黑髮打到白髮、步履蹣跚，有些會員等不及先走了，ＲＣＡ與奇異公司難道不用賠償？雖然判賠金額不高，但判決告訴企業主應在勞工健康下追求合理利潤，才有良心。

最高法院 美國

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