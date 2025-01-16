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馬國女大生命案／父母來台開庭 悲喊一命換一命

聯合報／ 記者張議晨吳淑玲林伯驊／高雄報導

長榮女大生4年多前在台鐵沙崙支線高架橋下的便道遭擄走殺害，地點在長大路和橋下便道路口附近。記者林伯驊／攝影
長榮女大生4年多前在台鐵沙崙支線高架橋下的便道遭擄走殺害，地點在長大路和橋下便道路口附近。記者林伯驊／攝影
台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生遇害至今逾四年，她是獨生女，父母痛失愛女，從二審開始便聲請訴訟參與；更一審辯論終結前，鍾父、鍾母再度來台，庭上大喊「一條命只能以一條命來換」，道出家屬對司法公道的唯一期盼。

鍾母曾於法庭上回憶愛女生活點滴，「當初是我鼓勵女兒選擇自己喜歡的大學，我那麼相信台灣是一個安全的地方，直到收到女兒失蹤的訊息，雖知道會發生什麼事，但沒想過那麼痛苦」。

她說女兒遇害前到小琉球當志工參與海龜保育，在台灣幾年，關懷生命，照顧動物，是一位很有愛心的孩子。

二○二二年起，鍾父、鍾母聲請訴訟參與，二審判決後梁再上訴，最高法院發回更審後，鍾女父母繼續參與，鍾母說「我必須要堅強面對，因為要為女兒討回公道」。

去年底高雄高分院更一審密集審理，鍾父、鍾母再度來台參與審理；鍾父在庭上說，每次來台都是跑法院，聽到更審更難過，因為還要再來一次；參與訴訟後只覺得法律是懲罰，被告有人權，那他們呢？「失去一條生命只能以一條命來換」。

梁育誌昨在監所視訊聆聽判決，得知維持死刑情緒無太大起伏。鍾父、鍾母對媒體詢問則未回應。

案發後市府在鍾女遇害處每隔約四十公尺設一座路燈，晚上照明充足，並加裝監控裝置，分隔島有彩繪，設裝置藝術，色彩繽紛活潑，與案發前強烈對比。

附近商家說，該處現在感覺安全提高很多，不僅有學生、休閒民眾，路跑比賽也納入路線，多了不少人氣，「是小天使（指鍾女）照亮了這段路」。

父母 馬來西亞

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