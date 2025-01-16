泰達幣金流異常…3警官疑涉洗錢 遭搜索約談

新北市警土城分局偵查隊長黃祺瑋與刑事局張姓、武姓警官，被查出虛擬貨幣有異常金流，疑涉洗錢，入出金電子錢包位置與已遭查辦的揚盛集團第三方支付有關連；檢警昨搜索刑事局、土城分局等處，約談三警官、揚盛負責人李勁寬等八人到案，檢方複訊中。

調查指出，三名警官常處理虛擬貨幣泰達幣，將泰達幣換成現金，入金與出金交易量十分可觀。

睿森銀樓負責人涂誠文被控設立揚盛集團第方三支付公司，替明星三缺一、大老爺等兩百餘家線上遊戲或地下匯兌業者提供金流代收付，洗錢達二四○○億元；檢方去年底起訴揚盛負責人李勁寬、「畢竟交易所」營運長張于庭，執行長張瀚林（張于庭胞兄）等廿七人，涂誠文通緝中。

北檢發現，黃祺瑋等三人可掌控的電子錢包入出金位置，疑與揚盛集團第三方支付有關聯，有人交易量相當驚人，與收入顯不相當。

警政署昨表示，此案為署督察室的「自檢」案件，案情尚待釐清。