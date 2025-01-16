聽新聞
0:00 / 0:00

釋憲後首例…馬國女大生命案 凶嫌仍判死

聯合報／ 記者張議晨吳淑玲林伯驊／高雄報導

梁育誌。圖／聯合報系資料照片
梁育誌。圖／聯合報系資料照片
高雄男子梁育誌四年多前在台南擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，涉嫌性侵並勒死後棄屍山區，一、二審被判死刑，經最高法院撤銷發回；高雄高分院更一審昨仍判處死刑，成死刑釋憲後首例維持死刑判決。

合議庭認為，梁育誌非自首，沒有智能不足或缺陷，鑑定後也無任何精神疾病等任何減刑事由；他案發前一個月犯性侵未遂，精進犯罪計畫再對鍾女下手，事先備妥可勒斃鍾女的「上吊結」，屬預謀殺人

梁一、二審時由凱旋醫院、嘉南療養院完成鑑定，均認為「再犯」可能性高，更一審再請嘉南療養院為量刑補充鑑定，鑑定顯示他無法深切反省犯行，再犯危險性高。

考量他反社會型人格障礙症之個性及傾向，幾乎已定型難以改變，精神醫學各種處遇均無效果，審酌手段、鑑定意見，符合「犯罪情節最嚴重之情形」，合議庭三名法官採一致決判死刑。

鍾女二○二○年十月廿日晚間獨自沿台鐵高架橋返回宿舍，被在現場埋伏的梁育誌擄走，強行壓制性侵，再用繩圈勒死。

隨後梁把死者拖上車，在高雄、台南間繞行，取走鍾女身上財物購物，以鍾女手機抵充加油費，隔日下午三時棄屍阿蓮區大崗山路旁。

梁育誌共犯下強制性交殺人、強制性交未遂、遺棄屍體罪，一、二審認為他再犯率高，尋找落單女生犯案，屬預謀犯罪，且否認殺人，未見真摯悔意，應屬「最嚴重犯罪」，量處死刑符合罪責相當。

梁除強制性交殺人部分未審結外，所犯強制性交未遂、遺棄屍體罪判二年十月、二年徒刑定讞，檢方聲請併執行刑，合併執行四年四月；梁育誌已在高雄監獄服刑。

被害鍾女是獨生女，雙親跨海委託律師協助提告，並對梁合計求償二千萬元，橋頭地院判梁應賠償鍾父三三三萬元、鍾母二六○萬元，因兩造未上訴確定。

不過梁育誌犯案前經濟狀況不穩，沒有工作，案發後收押、服刑至今，鍾父、鍾母迄今未獲應得賠償。

性侵 棄屍 死刑 殺人 馬來西亞

延伸閱讀

李威消失十年捲精舍命案！「WEWE」隊友林佑威回應了

馬籍女大生命案兇嫌梁育誌維持死刑 長榮大學：尊重司法判決

長榮女大生案凶嫌更一審仍判死...現場模樣曝 商家：小天使照亮這段路

今聲請憲訴法暫時處分 民進黨團：釋憲也會提出

相關新聞

釋憲後首例…馬國女大生命案 凶嫌仍判死

高雄男子梁育誌四年多前在台南擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，涉嫌性侵並勒死後棄屍山區，一、二審被判死刑，經最高法院撤銷...

馬國女大生命案／父母來台開庭 悲喊一命換一命

台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生遇害至今逾四年，她是獨生女，父母痛失愛女，從二審開始便聲請訴訟參與；更一審辯論終結前，鍾...

RCA工殤案 222勞工更二審獲賠1.7億

美國無線電公司五十五年前來台設廠，讓員工喝受汙染地下水，接觸劇毒溶劑，上百人罹癌、死去，最高法院二○一八年判二六二人獲賠...

刑事局官警疑涉第三方支付洗錢 揚盛集團負責人遭約談

新北市土城分局偵查隊長黃祺瑋被控利用泰達幣從事洗錢活動，入出金的電子錢包位置，疑與台北地檢署先前起訴的「揚盛集團」第三方...

土城分局偵查隊長黃祺瑋疑涉虛擬幣洗錢 北檢漏夜偵訊

新北市土城分局偵查隊長黃祺瑋被控利用泰達幣從事洗錢活動，入出金的電子錢包位置，疑與台北地檢署先前起訴的「揚盛集團」第三方...

合法掩護非法 收廢液倒苗栗苑裡撈1.3億

台中地檢署3年前破獲桃園芫吉公司以合法掩護非法，長期偷排強酸廢液，染紅苗栗中港溪河床長達3公里，續追發現，桃園合法廠商和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。