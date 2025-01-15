人物／李怡：從親共到反共的香港作家兼評論家

香港作家兼評論家李怡2022年離世，離世前數月與邱近思在台北結婚，近日傳出李怡的女兒們質疑婚姻合法性，跨海提告邱涉奪遺產。台北地檢署去年12月收案，全案偵辦中。

外界對李怡的認識，多聚焦其從親共到反共的歷程，認為這項轉變頗能反映部分香港知識分子的心聲，而其創辦的政論雜誌亦曾獲大量華人讀者支持。

李怡原名李秉堯，1936年出生於廣州，在香港念中學期間，曾嚮往社會主義，還參加中國大陸的高校統考。年輕時創辦「文藝伴侶」等刊物，對香港文學發展頗具貢獻。

1970年，李怡創辦《七十年代》雜誌，立場親共，被國民黨政府視為「匪刊」。1981年，李怡脫離左派，轉向反共，並於1984年將雜誌更名為《九十年代》，是香港著名的反共雜誌；1990年創立台灣版，雜誌集合台港知識分子的作品，勇於批評兩岸政權。但《九十年代》被中共視為「親國民黨」而遭查禁，李怡一直任該雜誌總編輯，到1998年停刊。

停刊後，李怡與妻子梁麗儀移民加拿大跟女兒團聚，當時李怡仍隔海在香港《蘋果日報》副刊撰寫專欄。

2003年，香港掀起反對基本法的50萬人「七一遊行」讓他深受感動，與妻子回香港工作，並獲香港蘋果日報創辦人黎智英邀請擔任論壇版主編。

李怡長期致力寫作，批判威權，不時發表時評和專欄。2007年獲董橋之邀，參與撰寫香港蘋果日報《蘋論》，時常公開批評中共。另自2003年起，李怡主持香港電台《一分鐘閱讀》節目，直到2020年。李怡還是獨立評論人協會（評協）創會會員。

2020年，港版國安法生效後，黎智英被抓，民主人士紛遭逮捕，為了避免迫害，他選擇移居台灣，並於台灣媒體發表連載「失敗者回憶錄」。2022年10月5日於台北病逝。同年11月6日安葬在加拿大卡加利的山景墓園。

2022年12月，時任總統蔡英文明令褒揚稱：《九十年代》雜誌，持秉激揚清宏旨，暢申時事評詙縷析；眷注台灣黨外運動，推引香港九七浪潮，針砭建白，孤懷閎識；言誠理精，鮮明悠遠，是華人地區重要意見領袖。