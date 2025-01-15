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金門男駕船走私中國香菇逾2000公斤 上訴求緩刑法院駁回

中央社／ 金門15日電

海巡署2023年10月在大、二膽海域，查獲1艘漁船走私大陸香菇及香菇絲1批。 圖／金門地檢署提供
海巡署2023年10月在大、二膽海域，查獲1艘漁船走私大陸香菇及香菇絲1批。 圖／金門地檢署提供
洪姓男子駕船另載4人於大膽島西方海域與中國漁船接駁，私運香菇等逾2000公斤經海巡查獲；金門地院各判洪男等3名被告1年、10月徒刑，3人上訴請求緩刑，金門高分院審理後駁回上訴。

根據福建高等法院金門分院判決書，洪男揪集常男、黃男與2名少年（另由少年法庭審理），由洪男駕駛漁船，於民國112年10月16日凌晨在金門大膽島西方海域與中國漁船接駁，私運乾燥香菇、香菇絲等管制物品共2463.74公斤，經海巡當場查獲。

判決指出，洪男、常男、黃男3人犯後均坦認犯行，一審依準私運管制物品進口罪判處洪男、黃男各1年徒刑，常男10月徒刑；案經上訴，洪男表示是被案外人僱用，一審未予審酌，請求從輕量刑，且他有年事已高父母，故請求宣告緩刑，常男、黃男也以年歲較高、身體狀況與尚有兒女須扶養等理由請求宣告緩刑。

判決表示，考量洪男在過去警詢、羈押訊問等程序，都表示自行與中國賣方聯繫洽購及付款等，未曾抗辯經案外人僱用，且其對是否收到案外人給予報酬新台幣8000元說詞反覆等理由，因此不採信洪男主張。

判決也表示，洪男等3人所犯準私運管制物品進口罪，法定本刑為7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金，原判決分別判處被告3人有期徒刑1年、10月，相較法定本刑最高及最低刑度，已經是從輕量處。

此外，判決指出，洪男因另涉其他私運香菇案件，經檢察官另案提起公訴，而黃男也涉犯另件私運香菇案件，於112年10月3日法院辯論終結後又再犯此案。因此判決認為不宜宣告緩刑，駁回3人上訴。全案仍可上訴。

海巡 金門 香菇

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