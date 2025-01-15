名作家李怡女兒控詐欺 遺孀邱近思激動哽咽「記者會公開證據」

香港著名政治評論家李怡遺孀邱近思去年出書披露兩人關係，遭李怡前妻女兒質疑婚姻合法性提告詐欺、偽造文書等罪。邱近思受訪表示，原本為保護李怡，不想公開太多證據，但現在被逼到沒有選擇，將開記者會公布所有一切，激動時一度哽咽。

李怡2022年10月辭世前，與邱近思在6月於台北登記結婚。邱近思說，李怡女兒在加拿大向法院申請父親早先遺囑認證時，未誠實向法院披露爸爸已再婚，讓加拿大法院以為李怡繼承人只有兩個女兒，就給了女兒遺囑的認證，女兒再以此對香港、台灣稱爸爸和邱是假結婚，「我處於非常劣勢的地位。」

邱近思說，但早從李怡生前給她的line訊息，就可看出李的結婚意願。那是在他們婚後，李怡寫了個「結婚祝願」，內容寫說要與她追求人生的第二個春天；兩人也一直共同參與結婚的所有程序。

邱近思說，李怡2021年4月李怡因香港施行「國安法」移居台灣時，是拿加拿大護照，要結婚時必須要有單身證明。兩人動念結婚，首先就是李怡先要求她陪他去加拿大駐台辦事處辦單身證明，李怡在申請書上也寫明原因是要與「邱近思」結婚。

邱近思表示，兩人後來在戶政事務所辦結婚登記，結婚申請書的簽名也是由李怡親填。只是在之後的「結婚書約」最末方，因為是請當事人簽名或蓋章，李怡就用蓋章，她之後又補填兩人名字；但同份書約上方結婚當事人姓名部分，仍是由李怡親填，這在整份結婚書約都可看得很清楚。之後兩人還拍婚紗照。

她說，這些早就都清楚告知李怡女兒，但對方只選擇性講部分事情。最讓她心寒的是，李怡過世後，他女兒主動說爸爸在加拿大有戶頭，可以把邱這段期間幫爸付的醫藥費、生活費等匯給她，沒想到等她列給對方清單，成為對方稱是邱向她討錢的證據。

李怡女兒控訴邱近思在爸爸過世後提取戶頭存款，邱近思解釋，這是銀行友人給她的建議，勸她先把部分錢提出來做家用，但後來有其他人士告知最好別如此，她也就把錢匯回李怡戶頭。她強調，李怡戶頭現在存款沒有一點短少，如果她要為此事被告，也只能接受。

她說，自己和李怡是真的基於共同意願而結婚，李怡女兒則一直反對這婚姻，只是李怡之前沒告訴她。在李怡女兒再三稱兩人是假結婚下，雖然她和李怡確實在台結婚，香港律師方面說不了解台灣的法律，最好要有法院判決，這是她為何在台提出遺產分割，好證明自己的婚姻合法，也才能在香港繼續下一步行動。

邱近思說，一直不願意公開這些，一方面是維護李怡，也覺得這樣對李怡女兒比較好。但現在她被一步步逼到這處境，只能起身捍衛自己權益，將開記者會說明一切。