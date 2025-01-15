台版地面師詐騙夫婦投資土地 彰化警勸阻保住190萬元

彰化縣福興鄉洪姓夫妻日前在網路上認識1名自稱是從事代書的男子，以花言巧語，詐騙他們買土地投資牟利，當他們到郵局臨櫃欲提領190萬元時，行員懷疑可疑通報鹿港分局福興分駐所，他們原不願吐訴實情，經員警再三勸說，才打消提領未失財。

鹿港分局表示，福興分駐所警員巫岳澤、黃喬懿日前執行轄區巡邏勤務，接獲轄區郵局行員電話通報，稱有對夫妻前往臨櫃欲提款190萬元，由於金額過大，恐有遭詐騙可能，請求前往協助處理。

巫、黃2員警到場，這對夫妻夫妻正站在櫃台前等候，行員則藉機拖延時間，他們趨前關心時，這對夫妻一開始堅決不願意說明提款原由，在員警不斷勸說下，才緩緩道出要購車使用，一下又改口說是要借錢給朋友，最後自知騙不過員警，只好坦承是要做購買土地轉投資之用，惟對於收款人身分卻無法明確了解。

員警為讓洪姓夫妻取得信任，提供多起類似詐騙案例，並協助查證對方所提供的身分後，發現並無成立任何公司行號，因此這筆交易為私下交易，且未簽立合約書及擔保人，詐騙風險極高，員警再通知他們的女兒到場了解，才決定取消此筆交易，否則存摺內338萬元恐怕也會被榨光。