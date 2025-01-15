7高階矯正人員今交接 法務部長監交：推動柔性獄政興革

法務部矯正署今舉辦卸、新任高階主管及首長交接典禮，法務部長鄭銘謙監交。鄭說，將推動柔性堅韌的獄政興革 ，即將退休的花蓮監獄典獄長林振榮表示，從事矯正須保持高度的熱忱，感謝同仁相伴。

交接典禮中，新任首長致詞代表是花蓮看守所所長詹麗雯，她說，將秉持堅韌心態，帶領同仁負重前行，使機關穩健落實各項矯正政策。

法務部為強化收容人更生教化的復歸效能，活絡優秀獄政人才交流，形塑「溫暖、有感」的柔性矯正體系，本月10日配合1位監所首長退休，核定7位高階人員職務調整，今天在矯正署舉辦交接暨宣誓典禮。

本次人事異動包括苗栗看守所所長李金德調派矯正署安全督導組組長；安全督導組組長黃敬謀調派花蓮監獄典獄長；東成監獄典獄長葛煌明調派泰源監獄典獄長；泰源監獄典獄長饒雅旗調派高雄女子監獄典獄長；高雄女子監獄典獄長調派東成監獄典獄長；花蓮看守所所長江慶隆調派苗栗看守所所長；矯正署安全督導組副組長詹麗雯調派花蓮看守所所長。