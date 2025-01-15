快訊

賴能你不能？ 黃國昌挖出賴清德17年前對話：不覺得可恥嗎

降雪了！ 低溫＋水氣「零下2度」 玉山成雪白銀色世界

聽新聞
0:00 / 0:00

遭屋簷占1坪土地…喊告10多人索賠千萬元 被告拆除盼事件落幕

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義郭姓女子購房地後因部分土地供路地使用，發現鄰居傅男屋簷、雨遮占用她土地4.57平方公尺（約1.38坪），提告傅男及開具巷道證明的村長、村民等人應負連帶賠償她1180萬元。郭女一度將10多名村民列為被告，在法官勸說下，才撤告部分村民；村長表示，如果都告要準備遊覽車去開庭。傅男及村長都希望事件趕快落幕，恢復原本寧靜純樸生活環境。

這起房地爭議位於水上鄉國姓村庄內一處巷弄內，傅男說，2戶間有個狹小巷弄，供後方一戶人家進出，這是以前父執輩互相退縮讓人家走，但郭女認為他有侵占到土地，經地政鑑界他拆雨遮、屋簷、遷移室外機等花費6萬多元，有越界部分已拆遷還給她。後來她將這巷弄封起來。

傅男表示，有天郭女看到地上有個白點，懷疑是他移走界址點，指他柱子有侵占土地，要拆除，他仔細看白點其實是鳥糞，但郭女不接受還報警，警方到場也認為是鳥糞。他避免麻煩也再將電錶往內移。

村長林信安無奈地表示，擔任10多年村長還是第一次被告，該筆爭執土地在庄內供通行已逾60年，村裡有很多類似的巷道都是此種狀況，過去都是互相退縮讓人家走出門，和村民也只是說有人在通行，並沒有說該土地何人所有。

曾經一度有10多名村民都被列入被告，後來在法官勸說下，她才撤告一些村民，不然可能要派輛遊覽車出庭。如今巷弄被封，擔心裡面那一戶80多歲老婦如果有就醫需求，繞道庄外再救護增添意外變數。

郭女房子外有裝監視器、巷弄也已封閉，但很少來這邊居住，村長和村民不清楚其作息。

村長林進安和傅男對於郭女求償房屋損失、補償租金、精神撫慰金共上千萬元都說從沒遇過這般訴求；林進安苦笑地說「真的長知識」。希望事件趕快落幕恢復原本寧靜祥和的環境。

郭女房子外有裝監視器、巷弄也已封閉。記者李宗祐／攝影
郭女房子外有裝監視器、巷弄也已封閉。記者李宗祐／攝影
傅先生表示，郭女看到地上有白點，懷疑是他移走界址點痕跡，還報警，但他和警方都認為地上白點是鳥糞，避免麻煩他將柱子電箱往內移。記者李宗祐／攝影
傅先生表示，郭女看到地上有白點，懷疑是他移走界址點痕跡，還報警，但他和警方都認為地上白點是鳥糞，避免麻煩他將柱子電箱往內移。記者李宗祐／攝影
村長林信安苦笑，擔任10多年村長還是第一次被告，歷經這事件「真的長知識」。記者李宗祐／攝影
村長林信安苦笑，擔任10多年村長還是第一次被告，歷經這事件「真的長知識」。記者李宗祐／攝影
係爭土地位於嘉義縣水上鄉國姓村庄內供通行已逾60年，已被封閉起來，村裡有很多類似的巷道。記者李宗祐／攝影
係爭土地位於嘉義縣水上鄉國姓村庄內供通行已逾60年，已被封閉起來，村裡有很多類似的巷道。記者李宗祐／攝影
路過村民曾拍到施作封閉巷弄前的景象，當時還看得到裡面的一戶人家，背對鏡頭的右側女子為屋主郭女。圖／讀者提供
路過村民曾拍到施作封閉巷弄前的景象，當時還看得到裡面的一戶人家，背對鏡頭的右側女子為屋主郭女。圖／讀者提供

侵占 老婦 遊覽車

延伸閱讀

北市稀有招商案曝光 鄰近國父紀念館、大巨蛋、台北101

欲提領190萬買地投資牟利 夫妻經員警勸說取消交易

嘉義退休警涉土方糾紛殺人已上訴 另涉非法填土二審仍判1年2月

影／收廢酸液到苗栗苑裡狂排成紅河 中壢化工業者不法所得1.3億

相關新聞

大逆轉！潘健成破壞群聯電子商譽 高院解任董事職務原因曝光

群聯電子2016年爆發財報不實案，前董事長潘健成等4人遭起訴，台灣高等法院2022年8月依證券交易法申報及公告不實罪判1...

遭屋簷占1坪土地…喊告10多人索賠千萬元 被告拆除盼事件落幕

嘉義郭姓女子購房地後因部分土地供路地使用，發現鄰居傅男屋簷、雨遮占用她土地4.57平方公尺（約1.38坪），提告傅男及開...

影／「10億女星」王宥忻酒駕！開保時捷半路睡著 遇警敲窗遭逮畫面曝

擅長投資理財致富，號稱身家10億的「財富女神」王宥忻，傳出上個月在新北市淡水酒駕，當時開保時捷開到在路上睡著，警方獲報趕...

台版地面師詐騙夫婦投資土地 彰化警勸阻保住190萬元

彰化縣福興鄉洪姓夫妻日前在網路上認識1名自稱是從事代書的男子，以花言巧語，詐騙他們買土地投資牟利，當他們到郵局臨櫃欲提領...

7高階矯正人員今交接 法務部長監交：推動柔性獄政興革

法務部矯正署今舉辦卸、新任高階主管及首長交接典禮，法務部長鄭銘謙監交。鄭說，將推動柔性堅韌的獄政興革 ，即將退休的花蓮監...

刑事局、土城分局3警遭搜索帶回 疑投資泰達幣買到「贓幣」

新北市土城警分局黃姓偵查隊長及刑事局偵二大隊第一隊張姓、伍姓偵查正，今上午被檢警搜索帶回，依洗錢防制法調查。警界傳出，3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。