刑事局、土城分局3警遭搜索帶回 疑投資泰達幣買到「贓幣」
新北市土城警分局黃姓偵查隊長及刑事局偵二大隊第一隊張姓、伍姓偵查正，今上午被檢警搜索帶回，依洗錢防制法調查。警界傳出，3名警官疑是買賣泰達幣投資，收到不法來源的泰達幣。
台北地檢署指揮新北市刑警大隊、警政署督察室靖紀小組，今上午搜索刑事局二大一、土城分局偵查隊，帶回土城分局黃姓偵查隊長及刑事局二大一張姓、伍姓偵查正，並搜索3警住處，查扣相關證物。
警界傳出，3警疑是兩年前投資買賣泰達幣，因詐騙集團常以泰達幣洗錢，可能在不知情下買到「贓幣」。
警政署表示，署督察室靖紀小組偵辦員警涉嫌風紀案件，發現相關人員疑涉有違法行為，遂自檢主動報請北檢檢察官指揮偵辦，案情尚待釐清。土城分局表示，署靖紀小組及新北市警察局督察室自檢，案情尚待釐清，全力配合調查。
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