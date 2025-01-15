台中男遇假投資詐騙欲提款60萬 支吾其詞間被警員識破阻詐
台中市梧棲區陳姓男子疑似遭詐騙集團「假投資獲利」的騙術，本周前往沙鹿某銀行欲提款60萬元時，被行員報警阻止，陳男說不清提款理由，卻抱怨說：「領錢犯法嗎？我也可以去ATM領」 警方告知全台都在阻詐，建議陳男使用匯款還錢時，男子反而表示「大額轉帳會造成朋友帳戶遭警示凍結」， 警方提醒如真被凍結，代表帳戶真的有問題。
清水分局指出，35歲的陳姓男子家住台中梧棲，本周至沙鹿區某銀行欲提款60萬元，行員循例關心提款原因，陳男則稱家裡裝潢用，行員聽聞後認為，又是詐騙集團教導民眾於提款時應付行員的常用話術，了無新意，亦怕陳男遭騙蒙受損失，即通報清水警分局光華派出所警員到場協助了解。
陳男見警方前來關懷，吱吱唔唔地說，一下要幫媽媽出錢裝潢，但又不想提供母親聯絡方式讓警方求證，越發顯得可疑，警方到場後又改口要還朋友錢，當要求提供媽媽電話給警方求證時，陳男卻直說「不方便」，又再改口稱其中20萬元是要還朋友錢，但對裝潢細節、借貸關係始終無法清楚說明。
由於陳男與警方應答時始終支吾其詞，說法也不合常人邏輯，臨時擠出的理由也甚牽強，警方直覺陳男的確遭詐，雖然今日阻止其提款，但深怕之後仍去ATM將存款領出交給詐騙集團，清水分局長蔡慶星表示，許多民眾遭詐騙集團「假投資」騙術，甚至會「指導」被害民眾如何以話術矇騙行員及員警，以順利讓被害人提匯款成功，交給「詐欺車手」，待被多次刁難無法出金時，方發覺遭詐。
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