5旬菜販盜印寶可夢卡牌！網拍賣90萬張賺4千萬 遭任天堂提告侵權3億
羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，兩年獲利4千萬元，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，推估賣出約90萬張卡片，搜索新北市3處工廠及1處倉庫，通知帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。
警方調查，50歲羅姓男子是傳統市場菜販，夥同48歲妹妹、46歲弟弟及39歲黃姓弟媳，未經授權取得寶可夢圖檔及QR Code製造卡片，由55歲陳姓男子及其52歲廖姓妻子、53歲弟弟在新北三重區的工廠印製寶可夢貼紙，45歲連姓、51歲周姓男子分別在新北五股的工廠印製空白卡片、製造卡片模具。
羅等人2022年中起以每張約45元在蝦皮購物販售，警方清查蝦皮銷售紀錄，發現獲利4千萬元，推估賣出約90萬張卡片。
刑事局智慧財產權大隊第一隊前年3月接獲民眾報案，隔年接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，去年7月18日搜索羅姓主嫌土城住處帶回調查，11月13日搜索3處工廠及新北蘆洲的卡片倉庫，帶回其餘8人。
羅姓主嫌稱，起初從大陸進貨卡片販賣發現有商機，後來自行製作。警方從工廠、倉庫及犯嫌住處，查扣寶可夢卡片成品7千張、半成品1萬5千張、貼紙16萬張及模具，詢後函送9人。
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