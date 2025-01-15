快訊

證嚴上人嫌佛陀問病圖壁畫太貴？ 李健儀打臉抄襲仔：慈濟師姐都被騙

「昨罷免、明喝咖啡」 朱立倫：兩手策略看清民進黨嘴臉

獨／黃仁勳來台首站將拜會台積電 2大AI巨頭會面聚焦這點

5旬菜販盜印寶可夢卡牌！網拍賣90萬張賺4千萬 遭任天堂提告侵權3億

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，兩年獲利4千萬元，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，推估賣出約90萬張卡片，搜索新北市3處工廠及1處倉庫，通知帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。

警方調查，50歲羅姓男子是傳統市場菜販，夥同48歲妹妹、46歲弟弟及39歲黃姓弟媳，未經授權取得寶可夢圖檔及QR Code製造卡片，由55歲陳姓男子及其52歲廖姓妻子、53歲弟弟在新北三重區的工廠印製寶可夢貼紙，45歲連姓、51歲周姓男子分別在新北五股的工廠印製空白卡片、製造卡片模具。

羅等人2022年中起以每張約45元在蝦皮購物販售，警方清查蝦皮銷售紀錄，發現獲利4千萬元，推估賣出約90萬張卡片。

刑事局智慧財產權大隊第一隊前年3月接獲民眾報案，隔年接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，去年7月18日搜索羅姓主嫌土城住處帶回調查，11月13日搜索3處工廠及新北蘆洲的卡片倉庫，帶回其餘8人。

羅姓主嫌稱，起初從大陸進貨卡片販賣發現有商機，後來自行製作。警方從工廠、倉庫及犯嫌住處，查扣寶可夢卡片成品7千張、半成品1萬5千張、貼紙16萬張及模具，詢後函送9人。

羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，搜索帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。記者李奕昕／翻攝
羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，搜索帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。記者李奕昕／翻攝
羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，搜索帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。記者李奕昕／翻攝
羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，搜索帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。記者李奕昕／翻攝
羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，搜索帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。記者李奕昕／翻攝
羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，搜索帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。記者李奕昕／翻攝
羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，搜索帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。記者李奕昕／翻攝
羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，搜索帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。記者李奕昕／翻攝
羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，搜索帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。記者李奕昕／翻攝
羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，搜索帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。記者李奕昕／翻攝
羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，搜索帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。記者李奕昕／攝影
羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，搜索帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。記者李奕昕／攝影
羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，搜索帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。記者李奕昕／翻攝
羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，搜索帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。記者李奕昕／翻攝
羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，搜索帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。記者李奕昕／攝影
羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，搜索帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。記者李奕昕／攝影
羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，搜索帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。記者李奕昕／翻攝
羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，搜索帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。記者李奕昕／翻攝
羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，搜索帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。記者李奕昕／翻攝
羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，搜索帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。記者李奕昕／翻攝
羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，搜索帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。記者李奕昕／翻攝
羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，搜索帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。記者李奕昕／翻攝
羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，搜索帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。記者李奕昕／攝影
羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，搜索帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。記者李奕昕／攝影
羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，搜索帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。記者李奕昕／翻攝
羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，搜索帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。記者李奕昕／翻攝
羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，搜索帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。記者李奕昕／翻攝
羅姓男子盜版製作基台遊戲寶可夢Ga-Olé卡片上網販售，刑事局接獲日商任天堂提告遭侵權3億元，搜索帶回羅等9人依商標法、偽造文書罪函送。記者李奕昕／翻攝

任天堂 寶可夢

延伸閱讀

醒來林克！任天堂智慧鬧鐘Alarmo 3月開賣 台灣業者2月28日開放預購

俄官員控烏克蘭大規模空襲俄羅斯城市 已知3工廠受創

「百億賭王」林秉文被疑查不到通緝資料 刑事局發布查緝專刊了

「Pokémon GO Tour」登台盛大舉行！活動日期、色違與限定皮卡丘一次看

相關新聞

影／「10億女星」王宥忻酒駕！開保時捷半路睡著 遇警敲窗遭逮畫面曝

擅長投資理財致富，號稱身家10億的「財富女神」王宥忻，傳出上個月在新北市淡水酒駕，當時開保時捷開到在路上睡著，警方獲報趕...

泰達幣大量異常交易疑涉弊 北檢搜索約談刑事局等多名警官

台北地檢署偵辦一起虛擬貨幣案件，從幣流分析追蹤發現，有多名警官透過泰達幣（USDT）大量異常交易，懷疑利用虛擬貨幣從事洗...

馬籍女大生命案兇嫌梁育誌維持死刑 長榮大學：尊重司法判決

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大學生命案，嫌犯梁育誌今天更一審仍維持死刑；長榮大學回應，尊重司法判決，但對案情內容不便評論，但...

7高階矯正人員今交接 法務部長監交：推動柔性獄政興革

法務部矯正署今舉辦卸、新任高階主管及首長交接典禮，法務部長鄭銘謙監交。鄭說，將推動柔性堅韌的獄政興革 ，即將退休的花蓮監...

刑事局、土城分局3警遭搜索帶回 疑投資泰達幣買到「贓幣」

新北市土城警分局黃姓偵查隊長及刑事局偵二大隊第一隊張姓、伍姓偵查正，今上午被檢警搜索帶回，依洗錢防制法調查。警界傳出，3...

台中男遇假投資詐騙欲提款60萬 支吾其詞間被警員識破阻詐

台中市梧棲區陳姓男子疑似遭詐騙集團「假投資獲利」的騙術，本周前往沙鹿某銀行欲提款60萬元時，被行員報警阻止，陳男說不清提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。