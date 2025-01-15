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香港名作家李怡女兒跨海提告 遺孀邱近思涉詐欺等罪列被告
香港作家、著名政治評論家李怡2022年去世，遺孀邱近思去年在「我與李怡」書中回憶兩人故事，曝光李怡生前數月結婚，不料，李怡的女兒們質疑婚姻合法性，跨海提告邱近思涉奪遺產，涉詐欺、偽造文書等罪，台北地檢署去年12月收案，全案偵辦中。
台北地檢署今證實，去年12月已收案此涉詐欺案件，邱近思列為被告，全案檢察官積極偵辦中。
作家李怡1970年在香港創辦「七十年代」雜誌，立場一度親共，後來脫離左派反共，1984年將雜誌更名為「九十年代」1990年創立台灣版，被視為親國民黨遭查禁，1997年香港回宮後，「九十年代」隔年停刊，李怡與移居加拿大與女兒團聚。
邱近思曾任職「九十年代」，與李怡年齡相差22歲，5年間多次分手，邱近思擔任「九十年代」台灣版負責人劃下句點，直到2008年梁麗儀因病離世，邱、李數年重拾情緣，2021年4月李怡因香港施行「國安法」移居台灣。
去年邱近思以遺孀出版著作「我與李怡-歷史洪流下的愛情故事」，曝光2022年6月間兩人在台北登記結婚，外界始知李怡再婚；同年10月5日李怡病逝，享壽86歲。
據悉，李怡的2名女兒跨海提告訴請分隔遺產保住父親留下的家產，質疑邱近思與父親婚姻合法性，結婚證書上簽章處李怡的筆跡與本人筆跡有異；也認為邱父親不可能會委託邱代筆寫回憶錄、籌劃出版著作全集等；更懷疑邱近思在父親病逝後，涉嫌盜領父親的帳戶存款約2百多萬元。
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