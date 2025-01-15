影／「10億女星」王宥忻酒駕！開保時捷半路睡著 遇警敲窗遭逮畫面曝

擅長投資理財致富，號稱身家10億的「財富女神」王宥忻，傳出上個月在新北市淡水酒駕，當時開保時捷開到在路上睡著，警方獲報趕抵，敲窗才把她叫醒並逮捕。王宥忻前天被士林地檢署起訴，並向法院聲請簡易判決。

據了解，王宥忻住在台北市北投與新北市淡水交界山區，上個月6日凌晨1時33分左右，路人發現1輛保時捷休旅車，未熄火停在淡水區坪頂路與小坪頂路口轉角斑馬線上，停了幾分鐘都沒動，直覺不對勁、也擔心停在路口很危險，隨即打110報案。

擅長投資理財致富，號稱身家10億的「財富女神」王宥忻，傳出上個月在新北市淡水酒駕，當時開保時捷開到在路上睡著，警方獲報趕抵，敲窗才把她叫醒並逮捕。記者林昭彰／翻攝

警方巡邏車都已經開到她的前面，仍未被察覺，直到員警敲窗才叫醒睡得很沉的王宥忻，隨即聞到濃濃酒味，測得呼氣酒精值高達0.92毫克，帶回派出所調查。

王宥忻自稱在北投家裡只喝一點點米酒，開車要去淡水找她老公，但開車出門約2公里多，還沒看到老公，竟然就在路上睡著，警詢後被依公共危險罪嫌移送法辦，士林地檢署前天偵結提起不能安全駕駛公訴，並向法院聲請簡易判決。

王宥忻今天透過經紀公司坦承酒駕並致歉，表達深感懊悔與自責，她強調將加強自我約束，絕不再犯，也會用行動證明悔過與改過自新。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康