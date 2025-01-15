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男討債不成反持刀傷人 一審判徒刑4年

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

陳姓男子要討債，約對方於2023年8月5日傍晚5點多出面協商，雙方起口角爭執，陳拿出蝴蝶刀揮舞，2男見友人遇難制止，其中劉男右手擋刀受傷幾乎失能，桃園地院審結，變更起訴法條，依傷害致人重傷罪判徒刑4年，可上訴。

審理時，陳男坦承持蝴蝶刀劃傷劉男，但否認有致人受重傷害的犯意。合議庭依長庚醫院函文及其他卷內事證，認定被害劉男右手掌傷勢雖已癒合，但有手指屈肌鍵沾黏情形，無法完全伸直、握力低於正常值，且無法透過治療或復健恢復原有功能，受有嚴重減損一肢機能的重傷結果。

合議庭認為，檢察官雖以重傷害罪名起訴被告，但依現場監視器所示衝突經過，及被害人、被告歷次陳述，認定被告與告訴人素昧平生，被告並無重傷害被害人動機，因此變更起訴法條改為普通傷害致重傷罪論處。

法官審酌，被告陳男5年內已有傷害案件經高雄地院判刑確定的前科紀錄，符合累犯要件，僅因口角爭執，即率爾持蝴蝶刀攻擊素未謀面的被害劉男，且犯後否認造成重傷害，也未與對方達成和解或調解，兼衡被告智識程度、經濟及家庭生活狀況等情狀，量處主文之刑。

桃園陳姓男子2023年8月5日傍晚5點多約欠債者出面協商，雙方起口角竟拿出預藏蝴蝶刀揮舞，將上前擋刀的劉男的右手弄傷幾乎失能，桃園地院審結，將陳男依傷害致人重傷罪判徒刑4年，可上訴。示意圖，記者蕭雅娟／翻攝
桃園陳姓男子2023年8月5日傍晚5點多約欠債者出面協商，雙方起口角竟拿出預藏蝴蝶刀揮舞，將上前擋刀的劉男的右手弄傷幾乎失能，桃園地院審結，將陳男依傷害致人重傷罪判徒刑4年，可上訴。示意圖，記者蕭雅娟／翻攝

傷害罪 桃園地院 討債

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