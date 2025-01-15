颱風天飛來床墊…無照男撞上摔車身亡 物主獲不起訴原因曝光

2023年小犬颱風侵襲台灣，彰化縣伸港鄉許姓男子騎車載施姓友人行經線西鄉沿海路一段，撞上飛到外側車道躺平路面的床墊，當時摔車並在翌日不治，床墊所有人獲不起訴處分，許男的家屬不服，今表示將上訴討回公道。

據了解，中颱小犬2023年10月5日登陸台灣鵝鑾鼻，挾帶強風大雨，彰化縣風大雨小，把線西鄉黃姓女子放在沿海路一段某空地的白色廢棄床墊吹出低矮圍牆，掉落毗鄰的伸港鄉沿海路外側車道，許男騎機車載施男行經沿海路，撞上床墊後摔車，6日上午因顱內出血、顏面骨折不治，施男手腳輕傷無礙。

判決書指出，根據交通事故鑑定，按客觀歸責理論的自我負責原則，基於颱風天客觀上的道路常出現不可預期的風險障礙物，政府宣導颱風天避免外出，許男騎機車理應減速行駛避免風險出現，交通事故人員勘驗路口監視錄影畫面，在許男之前有一輛汽車經過因透過減速完全避開床墊，許男無照駕駛，以時速80公里至90公里直線行進，為閃避床墊而偏移碰上，自陷高度不可的風險。

交通事故鑑定，黃姓女子未綑綁固定好床墊，空地管理人也沒做好固定措施，都有責任疏失，許男無照高速駕駛，在死亡客觀上難認直接歸責未管理好床墊，彰化地院因此判決黃女不起訴之處分。