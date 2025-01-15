快訊

舊鈔換新鈔！細數歷年紙鈔「印一字」最稀有 一套高達150萬

對台積電太有信心？川普2.0關注3議題 外交專家：台灣高估自己重要性

尹錫悅被捕南韓人反應曝！尹粉一片錯愕 韓網嗨翻「過好年囉」

罹罕病偷竊癖讓妻子幫賠百萬 人夫又狂偷10支iPhone獲輕判

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓男子患有罕見「偷竊癖」，因猛偷8瓶威士忌、10支iPhone手機一審被依竊盜罪判1年2月，二審以他精神鑑定、心理評估，另張自述偷東西導致妻子賠償近百萬，認定他控制能力減低，依刑法第19條減刑後，撤銷改判他8月，得易科罰金，全案確定。

檢警調查，張男（44歲）有多項竊盜前科，多案經定應執行刑4年確定後入獄經假釋出監，但他仍不知悔改，2022年1月至4月間分別在統一超商、全聯超市及民宅前面行竊，偷走8瓶威士忌、防曬乳及咖啡及腳踏車等物。

檢警查出，張男同年4月16日到豐原區家樂福，甚至一口氣偷走10支蘋果iPhone手機，型號自最便宜1萬4098元的SE，到最貴3萬9476元的13Pro都有，害店家損失高達數十萬元。

台中地院一審簡易庭認為，張男不思正當獲取財物，貪圖私慾行竊，考量他犯後坦承和被害人和解，且之前有竊盜前科，這次構成累犯應加重其刑，認定犯6罪各判3月至6月不等，應執行1年2月。

張男不服上訴，主張自己患有病態偷竊症狀，不應依累犯規定加重其刑；台中地院二審合議庭查，張男有醫院診斷罹患「病態偷竊症」證明，且他因反覆在各地行竊，另案送精神鑑定發現他有明顯的病態偷竊行為。

鑑定指出，張自2018年起就有無法克制的偷竊行為而就醫，回溯自他7歲就有，張也稱自覺拿越大的東西就越有快感，覺得那麼大的東西竟然沒有被發現，東西放著看人家要拿不拿的樣子也很有快感，自小父母因他偷竊行為付很多賠償，妻子也因此付出近百萬賠償，診斷他有偷竊癖。

法院審酌，鑑定雖未認定張男因偷竊癖有辨識能力顯著減低，但另根據心理評估，張偷東西是為了舒壓的病態行為，認為他是受竊盜癖的病態趨力驅使，其辨識而行為的控制能力有顯著減低，應依刑法第19條減刑。

二審合議庭說，張受偷竊癖導致控制能力減低，後續也和家樂福和解，撤銷改輕判他8月，得易科罰金。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

偷竊 妻子 竊盜

延伸閱讀

小蜘蛛親爸認證準人夫！大鑽戒求婚千黛亞過程全曝光

獨／立委賴瑞隆妻子iPhone遺失 手機定位在藍營里長家

蘋果將推出平價版iPhone挽頹勢 富士康加碼招工

人妻跟同事上摩鐵5小時！老公抓姦「想起就淚如雨下」 她認了得賠20萬

相關新聞

泰達幣大量異常交易疑涉弊 北檢搜索約談刑事局等多名警官

台北地檢署偵辦一起虛擬貨幣案件，從幣流分析追蹤發現，有多名警官透過泰達幣（USDT）大量異常交易，懷疑利用虛擬貨幣從事洗...

馬籍女大生命案兇嫌梁育誌維持死刑 長榮大學：尊重司法判決

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大學生命案，嫌犯梁育誌今天更一審仍維持死刑；長榮大學回應，尊重司法判決，但對案情內容不便評論，但...

颱風天飛來床墊…無照男撞上摔車身亡 物主獲不起訴原因曝光

2023年小犬颱風侵襲台灣，彰化縣伸港鄉許姓男子騎車載施姓友人行經線西鄉沿海路一段，撞上飛到外側車道躺平路面的床墊，當時...

罹罕病偷竊癖讓妻子幫賠百萬 人夫又狂偷10支iPhone獲輕判

台中張姓男子患有罕見「偷竊癖」，因猛偷8瓶威士忌、10支iPhone手機一審被依竊盜罪判1年2月，二審以他精神鑑定、心理...

北藝中心包商求1.7億款項 士院開庭「鑑定單位」先交鋒

位於台北市士林區的台北表演藝術中心，因工程延宕等問題，承包商雙喜營造公司向法院提起民事訴訟，要求北市府捷運工程局再給付1...

被爆料人事室主任涉職場霸凌 國道警局澄清該案經審議結果不成立

警政署昨才發布國道公路警察局長廖美鈴將升任史上首位女性副署長的訊息，國道警察局今天被媒體爆料有職場霸凌，指稱基層反映未被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。