罹罕病偷竊癖讓妻子幫賠百萬 人夫又狂偷10支iPhone獲輕判

台中張姓男子患有罕見「偷竊癖」，因猛偷8瓶威士忌、10支iPhone手機一審被依竊盜罪判1年2月，二審以他精神鑑定、心理評估，另張自述偷東西導致妻子賠償近百萬，認定他控制能力減低，依刑法第19條減刑後，撤銷改判他8月，得易科罰金，全案確定。

檢警調查，張男（44歲）有多項竊盜前科，多案經定應執行刑4年確定後入獄經假釋出監，但他仍不知悔改，2022年1月至4月間分別在統一超商、全聯超市及民宅前面行竊，偷走8瓶威士忌、防曬乳及咖啡及腳踏車等物。

檢警查出，張男同年4月16日到豐原區家樂福，甚至一口氣偷走10支蘋果iPhone手機，型號自最便宜1萬4098元的SE，到最貴3萬9476元的13Pro都有，害店家損失高達數十萬元。

台中地院一審簡易庭認為，張男不思正當獲取財物，貪圖私慾行竊，考量他犯後坦承和被害人和解，且之前有竊盜前科，這次構成累犯應加重其刑，認定犯6罪各判3月至6月不等，應執行1年2月。

張男不服上訴，主張自己患有病態偷竊症狀，不應依累犯規定加重其刑；台中地院二審合議庭查，張男有醫院診斷罹患「病態偷竊症」證明，且他因反覆在各地行竊，另案送精神鑑定發現他有明顯的病態偷竊行為。

鑑定指出，張自2018年起就有無法克制的偷竊行為而就醫，回溯自他7歲就有，張也稱自覺拿越大的東西就越有快感，覺得那麼大的東西竟然沒有被發現，東西放著看人家要拿不拿的樣子也很有快感，自小父母因他偷竊行為付很多賠償，妻子也因此付出近百萬賠償，診斷他有偷竊癖。

法院審酌，鑑定雖未認定張男因偷竊癖有辨識能力顯著減低，但另根據心理評估，張偷東西是為了舒壓的病態行為，認為他是受竊盜癖的病態趨力驅使，其辨識而行為的控制能力有顯著減低，應依刑法第19條減刑。