明知多次驗出蘇丹紅仍偽造報告出貨 檢方起訴濟生負責人陳姓父子

雲林縣衛生局去年2月查獲濟生公司斗六廠銷售的紅辣椒粉違法添加蘇丹紅一案，函送雲林地檢署偵辦，偵辦過程中濟生公司銷售的咖哩粉又被新北市衛生局驗出蘇丹紅，檢方調查濟生自行送檢驗出蘇丹紅卻偽造報告製成相關產品出貨，詐欺取財677萬多元，今偵結起訴負責人陳姓父子等7人，並建請從重量刑。

檢方查出，陳姓父子經營濟生公司及好之味公司，濟生公司2023年5月向保欣公司進貨3750公斤的細辣椒粉原料，採樣送驗後發現含有蘇丹紅，郭姓品研處長告知謝姓資材課長後，第2次、第3次複驗仍驗出蘇丹紅，但2人隱瞞報告，將該批原料投產，製成細粉紅辣椒、印度咖哩粉等相關產品出貨。

後續濟生公司持續向保欣公司進貨，竟直接省略自主送驗，製成相關產品出貨給下游，直到下游某通路業者要求產品上架前需檢附不含蘇丹紅的檢驗報告，郭姓品研處長指示郭姓研究人員送驗，依然檢出含有蘇丹紅，郭姓研究人員向郭姓品研處長、謝姓資材課長、吳姓廠長、錢姓副廠長、陳姓管理部經理告知此事，且複驗仍驗出。

郭姓品研處長指示郭姓研究人員偽造未檢出報告，謝姓資材課長將該情事告知管理部陳姓經理，陳姓經理明知報告是偽造的，仍在報告上用印交給下游公司。

另外，好之味公司2023年7月從印度輸入薑黃粉1.5萬公斤，多次出貨給濟生公司，濟生公司送驗驗出含有蘇丹紅色素，卻持續將該批原料投入生產，並出貨給下游廠商。

檢方查出，兩間公司總共詐欺取財677萬多元，陳姓負責人及其子擔任管理部經理，郭姓品研處長、廠務吳姓處長兼斗六廠長、郭姓研發人員、廠務處斗六廠錢姓副廠長，以及濟生公司、好之味公司資材處資材課謝姓課長7人，明知食品或食品添加物有毒或含有害人體健康物質或異物，或添加未經中央主管機關許可之添加物，均不得製造、加工、調配、包裝、運送、 貯存、販賣及輸入，且明知蘇丹色素1號、蘇丹色素3號、蘇丹色素4號是環境部列管的第四類毒性化學物質，卻仍違法添加在食品中，將7人依法起訴。