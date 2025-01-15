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泰達幣大量異常交易疑涉弊 北檢搜索約談刑事局等多名警官
台北地檢署偵辦一起虛擬貨幣案件，從幣流分析追蹤發現，有多名警官透過泰達幣（USDT）大量異常交易，懷疑利用虛擬貨幣從事洗錢或其他不法行為。檢方今指揮警政署、新北市警局靖紀小組前往刑事局、新北市土城分局搜索，帶走土城分局偵查隊長黃祺瑋與妻子、刑事局等多名官警調查，初步了解，至少有5人遭約談，預計晚間移送北檢複訊。
據了解，北檢檢肅黑金專組從特定交易所追蹤虛擬貨幣流向，發現有電子錢包是屬於地方分局官警持有，且交易量異常驚人，與收入顯不相當，檢警在蒐證過濾相關事證後，今天發動搜索行動，釐清相關人員是否有包庇特定犯罪組織。
警政署日前公布今年首波146名高階警官人事異動，備受矚目的是廖美鈴升任警政署副署長，成為史上首位女性副署長，由於近日將公布第二波人事，這次因虛擬貨幣被搜索調查的官警，是否會有連帶影響？值得關注。
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