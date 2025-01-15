被爆料人事室主任涉職場霸凌 國道警局澄清該案經審議結果不成立

警政署昨才發布國道公路警察局長廖美鈴將升任史上首位女性副署長的訊息，國道警察局今天被媒體爆料有職場霸凌，指稱基層反映未被重視、申訴也不成立。對此，國道警局表示曾邀外部委員共同參與審查，尊重專業判斷，呼籲外界理性看待本案。

被控訴的是國道公路警察局江姓人事室主任，1名女科員向媒體爆料指控他長期用言語當眾羞辱下屬、甚至將公文揉成紙團往她身上丟，為此恐懼上班、常莫名流淚、頭痛，求助身心科。

後來具名向警政署長信箱申訴，卻被認為是抗壓性太低，得到「霸凌不成立」的結果，導致焦慮心悸恐懼，因感到徹底失望，最後選擇申請調職。

此外也另有多名員警向媒體爆料，指曾遭江姓主任言語暴力、冷嘲熱諷、砸公文、歧視學歷，甚至不給報加班、調職最後1天還被退公文，在辦公室門口站了40分鐘才讓他辦離職，連其他科室同仁都知道人事主任常罵人。

對此，國道公路警察局說明，由於職場霸凌是人事室主管業務，為了避嫌，改由督訓科主導辦理相關申訴案件調查，邀集外部專家、學者共同參與審查。

去年9月接獲女科員的申訴案，立即成立專案小組調查，並將調查結果移交「安全及衛生防護小組」審議，該小組邀請外部委員共同參與審查，依據調查事實及雙方當事人陳述內容，經充分討論，認定被申訴人未有以敵視、討厭、歧視為目的及連續侵害申訴人權利等情事，最後決議申訴內容所述職場霸凌事件不成立。

另於去年11月接獲匿名投訴，指稱「國道人事主任長期職場霸凌，對部屬咆哮，把同事叫進去辦公室大罵，用上對下言語暴力造成員工精神傷害等情形」。經啟動調查，人事室同仁均稱並無投訴事實，為求慎重客觀，仍將全案調查移請「安全及衛生防護小組」審查，經審議結果職場霸凌事件不成立。