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網紅四叉貓臉書5點說明園長之子截圖 挨告加重誹謗不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

網紅四叉貓劉宇席，去年7月間截圖許姓男子的貼文後在臉書發文「今晚有許多白粉小草在傳這張圖，意圖把園長之子推到青鳥這邊」並指出5點說明。許男提告四叉貓及轉發四叉貓貼文的3家媒體經營者涉加重誹謗罪。台北地檢署今偵結給予不起訴處分。

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童，檢方認定6名女童受害，毛畯珅涉犯加重強制性交罪、加重強制猥褻罪，一審判28年同行，高院認定他共犯226罪，刑期累計1291年，加重改判應執行28年8月刑。

網紅四叉貓臉書去年7月17日凌晨貼文指出，「今晚有許多白粉小草在傳這張圖，意圖把園長之子推到青鳥這邊，我在這裡說明一下」。3家媒體新聞網同日上午8時至9時許，引用四叉貓貼文的5點說明發新聞。

四叉貓5點說明，1園長之子的ＩＧ、ＹＴ帳號除了追蹤女童以外就只會追蹤阿北。2園長之子的暱稱平常叫做「andy哥」不叫毛怪也不叫毛哥。3「青鳥冬鹿」是今年5月底才有的名字。4園長之子今年都被羈押，預計羈押到9/16日。5前面四點看完，你還會信這張截圖的話，那我們之間沒啥好聊的，麻煩趕快離開，我不想浪費太多時間。

檢方指出，四叉貓針對社會事件發表言論，非針對告訴人許男，難認蓄意空言謾罵，或指摘虛構事實，不構成加重誹謗罪；壹蘋新聞網、民視新聞網、TVBS新聞網等3名媒體經營者，非實際參與編輯新聞者，難認誹謗告訴人許男，全案四叉貓等人犯罪嫌疑不足，給予不起訴處分。

網路名人「四叉貓」。圖／聯合報系資料照片
網路名人「四叉貓」。圖／聯合報系資料照片
台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童，台灣高等法院依加重強制性交、加重強制猥褻等罪判他28年8月刑。記者王宏舜／攝影
台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童，台灣高等法院依加重強制性交、加重強制猥褻等罪判他28年8月刑。記者王宏舜／攝影

四叉貓 猥褻 網紅

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