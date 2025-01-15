藍白破局說…金溥聰求償600萬想傳證人 蔡正元：早和朱立倫串證

國安會前秘書長金溥聰擔任新北市長侯友宜競選2024年總統的總部執行長時，被前立委蔡正元指以假民調騙國民黨主席朱立倫，是破壞「藍白合」戰犯，金向蔡求償600萬元；台北地院今開庭，金有意傳喚朱作證，蔡表示金、朱2人早已串證。

法官決定容後評估是否傳喚朱立倫為本案作證，先訂3月31日上午傳喚「馬英九基金會執行長」蕭旭岑、採寫有關新聞的「鏡新聞」周姓記者作證，釐清事實。

金溥聰認為，蔡正元在媒體人陳文茜主持的節目、臉書貼文、「麥玉潔辣晚報」、「關我什麼事」發表4段有關言論，各請求蔡賠償150萬元、共600萬元，金另起訴陳文茜要求與蔡就其中300萬元負連帶賠償責任，法院今傳喚金溥聰、蔡正元。

蔡正元表示，金溥聰身為國民黨總統大選時的總指揮，不論金的職稱是「總幹事」或「執行長」，大家都知道是選戰最後的指揮者，中央或台北市發表的民調，金從來不切割，證明金接受並利用有關民調。

蔡正元說，立委羅智強、台北市議員游淑慧在刑事案中曾表示，都害怕被金溥聰提議開除黨籍，更證明金有廣泛的權力、可以控制黨員的行為，也可以控制各級黨部如何發布大選的民調。

金溥聰說，他有和朱立倫通電話，朱願簽名作證，2024年總統大選他不是最高指揮官，只是在侯友宜的競選辦公室，侯後來成立總部；金說，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹的民調只是台北市的，與他無關，還說他沒有黨職，沒有權力開除黨員。

蔡正元的律師林合民表示，如果法院要朱立倫作證的話，朱不能以書面回覆，朱要出庭回答才會有證據能力，蔡正元則表示，金溥聰想聲請傳朱立倫作證，是因為金早已和朱串證。