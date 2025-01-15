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新北警打擊酒駕去年驚人取締件數曝光 逾半依公危送辦

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

農曆春節將至聚餐及尾牙機會增加，新北警針對轄內易酒駕肇事路段及時段加強取締，經統計2024年取締酒駕4119件，其中公共危險罪2千多件。警方呼籲提供酒類場所應向酒客宣導勿酒後駕車，並提供代駕及代客叫車服務，共同善盡防制酒駕社會責任。

新北警交通大隊表示，去年酒駕A1(死亡車禍)事故發生3件，A2(受傷車禍)事故發生211件。今年春節共有9天假期，親友聚餐飲酒機會增加，隔天更可能發生宿醉駕車情形。為強化防制酒駕作為，新北警擴大防制層面，除溯源酒駕A1及A2事故外，增加溯源A3事故及一般違規取締等所有酒駕案件。另外也要求提供酒類之營業場所，應向酒客宣導勿酒後駕車觀念，並提供代客叫計程車及酒後代駕等服務。

新北警表示，防制酒後駕車沒有假期，呼籲民眾除酒後不開車外，亦秉持酒前不開車原則，欲前往聚會用餐地點可選擇計程車或大眾運輸，減少酒後駕車返家之可能，並多加使用指定駕駛、代客叫計程車及代客開車等服務，共同維護交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北警在酒駕易肇事路段及時段加強取締。記者黃子騰／翻攝
新北警在酒駕易肇事路段及時段加強取締。記者黃子騰／翻攝

酒駕

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