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欲提領190萬買地投資牟利 夫妻經員警勸說取消交易

中央社／ 彰化15日電

彰化縣福興鄉1對夫妻誤信在網路假冒代書男子的謊言，以為可買地投資牟利，前往郵局提領新台幣190萬元遭攔下，員警查證男子身分有異，說明買賣土地需簽約，夫妻才取消交易。

彰化縣警察局鹿港分局福興分駐所所長詹又霖今天接受媒體聯訪時說，家住福興鄉的洪姓夫妻在網路上認識1名自稱代書的男子，男子聲稱可幫助夫妻購買土地投資牟利，洪男及妻子不疑有他，前往郵局臨櫃準備提領190萬元。

洪姓夫妻前往臨櫃提款時，郵局局員認為金額太大，通報福興分駐所員警到場，員警詢問洪姓夫妻提款用途，2人說詞反覆，先說要購買汽車，又改口稱要借錢給朋友，最後在員警勸說下，才坦承要提款購買土地。

員警協助洪姓夫妻查證男子身分，發現並未成立任何公司行號，且對方未給當事人簽立合約書及擔保人，詐騙風險極高，洪姓夫妻的女兒隨後也抵達郵局，在員警及女兒勸說下，夫妻2人才決定取消提款，保住帳戶內的300多萬元。

郵局

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