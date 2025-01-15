獨／中興電工雲豹甲車弊案...3被告判無罪 今改判背信有罪！

中興電工涉雲豹甲車弊案，檢方起訴中興電工前任董事長江義福等33人，二審先在2023年底，審結江等9名被告，其中江獲判5年10月，二審陸續審結其他涉案被告，其中國軍聯勤209廠管理員李迪光、中興電工副工程師王景洽、億嶸公司機械修護員吳中傑，在涉「動力底盤系統乙項」標案圖利部分，獲判無罪，最高院去年發回後，更一審今認定涉犯公務員背信等罪，李6月徒刑、王與吳2月徒刑，吳緩刑2年。

檢方調查，李迪光是聯勤兵工整備發展中心第209廠管理人員，王景洽是中興電工副工程師，吳中傑是億嶸公司機械修護員，三人在2014年6月間，辦理中興電工得標國防部軍備局的「動力底盤系統乙項」標案時，因礙於進口程序，該標案的「第7批空氣乾燥器」35套，無法在同年月15日期限前繳交，僅在13日先行提24套，有短缺11套。

檢方指控，三人涉嫌違背職務、法規，由李迪光私自開啟310庫房後，指示吳中傑將已辦理完驗收的「第6批空氣乾燥器」拆除封膜後，取出11套，將其搬到同年月15日的第7批空氣乾燥器待驗區域內，重新打包封膜，貼上「第七批」的標籤，混入充數，此部分有李等三人自白，認定三人涉犯貪汙、背信、偽造文書等罪。

台中高分院前年底審結認定，雖然此案有李迪光等3人自白，供述在驗收前私自帶人進入庫房，抽換已驗收的乾燥器至未驗收的區域，但該標案的第6批、第7批乾燥器，已在2014年6月16日下午2時、3時辦理驗收完成，無數量不符，與李等人的自白供述不符，且無證據證明有抽換情形，判3人無罪。

檢方上訴最高法院後，最高院認為，依據王景洽與李迪光在2014年6月10日監聽譯文，李有交待王景洽，「你有沒有交代吳中傑，第6批的那個乾燥器要把它拿出來，補進去第7批裡面啊」，王則回「沒有」，李再說「萬一來不及，你要叫趕快拿出來」等語。