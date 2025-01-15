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嘉義退休警涉土方糾紛殺人已上訴 另涉非法填土二審仍判1年2月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

嘉義縣退休偵查佐侯宏典涉嫌介入土方糾紛後持槍殺人，一審被判無期徒刑，上訴二審審理中，然而，檢警於偵辦期間同時發現他也涉入非法填土，傾倒建築廢棄物到布袋鎮一處土地，一審認他犯廢棄物清理法判處1年2月，上訴二審，今遭駁回。

台南高分院合議庭指出，張姓男子於前案證稱，該土地的墊高工程，是侯宏典幫忙找地，侯宏典先跟劉姓男子談妥施作細節，再找他過去劉家一起談，侯宏典有說劉是要硬料即磚塊、混凝土等語。

又張於偵查及審理中均坦白認罪，且違反廢清法案件供出上手或共犯，並無何減刑規定適用，應無虛偽證述陷害侯動機。且劉也明確證稱是由侯與張2度共同至其住處商談土地墊高工程，與張證述內容相符。

合議庭表示，依張於2021年10月25日即傾倒廢棄物前一日上午10時28分及10時46分，與候進行2通LINE語音通話，並於通話結束後，旋於同日上午10時46分傳送該地理位置訊息給侯；又於翌日上午7時許，遭稽查人員及警方查獲土地傾倒廢棄物後，同日7時18分撥打LINE電話給侯。

至於張及劉雖於原審審理中翻異前詞，然與侯自承事實不符，顯有迴護候情形而不足採信。

台南高分院指出，原審認事用法並無違誤，且量刑也屬妥適，因而駁回侯上訴，全案得上訴。

嘉縣警局朴子分局退休偵查佐侯宏典涉入非法填土，傾倒建築廢棄物到布袋鎮一處土地，一審認他犯廢棄物清理法判處1年2月，上訴二審，今遭駁回。圖／本報資料照
嘉縣警局朴子分局退休偵查佐侯宏典涉入非法填土，傾倒建築廢棄物到布袋鎮一處土地，一審認他犯廢棄物清理法判處1年2月，上訴二審，今遭駁回。圖／本報資料照

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