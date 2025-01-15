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影／RCA工殤求償更二審判再賠1.7億 從黑髮打到白髮...肯定判決但金額低

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

美國無線電公司（RCA）55年前來台設廠，卻讓員工喝受汙染的地下水，廠房空氣、工作中所接觸的溶劑有劇毒，上百名員工罹癌、死去，最高法院2018年前判262人獲賠5億1千萬元確定，2022年再判24人獲賠5470萬元確定，目前員工共已勝訴5億7千多萬。不過第一波參與訴訟的222名勞工未獲賠，台灣高等法院更二審今判RCA的公司需再賠償1億7千多萬元。

義務律師團召集人、律師林永頌肯定法官判賠的見解，但認為金額比原本一、二審還低，將研議是否上訴。

本案原告為台灣美國無線公司員工關懷協會，求償者分為Ａ組死者家屬、Ｂ組患病者、Ｃ組未生病三組。在最高法院的確定判決中，指出要賠償的公司包括RCA、Technicolor、百慕達商湯姆遜、奇異公司，另外被提告的Technicolor USA則被認定無責、免賠。法院認定，奇異、湯姆遜、Technicolor都是RCA公司的控制公司。受害員工1998年7月籌組自救會，開始求償行動，RCA還匯出美金1億餘元至母公司所在的法國銀行，致公司在台資產所剩無幾。RCA惡意脫產、規避債務，奇異、Technicolor、湯姆遜，應適用揭穿公司面紗原則，與RCA同負賠償責任。

法院也認定RCA等4公司不僅沒告知毒害，事後還滅證，使得受僱勞工流行病學調查研究，沒能蒐集到RCA公司有機溶劑作業環境相關資料，影響會員求償，違反誠信、公平正義。

而本次更二審的這222名勞工是RCA汙染工殤案纏訟最久的勞工，更二審的審理重點在於C組是未有外顯疾病的勞工，是否因在工作中暴露於有害化學物質，身體自主權、健康權（包含生理健康及心理健康） 確有受到侵害？此外，在這一批勞工當中，也有罹患卵巢癌等女性相關疾病、心血管疾病、內分泌及代謝相關疾病者，是否能認定疾病暴露本件31種化學物質間的因果關係？

RCA員工關懷協會表示，專家證人鄭尊仁出具專家報告，說明C組勞工雖未罹病，但身體心理確有損害。除了過去已經在判決中認列RCA等公司使用31種化學物質外，又舉出第32種物質「鉛」，可能導致高血壓、冠狀動脈疾病等心血管疾病。

高院更二審指出，此次審理的範圍為C的的222人，其中有3人過世、119人生病，另外94人暴露在有危險的工作環境中，但沒有外顯疾病，但從科學證據顯示員工們暴露在有毒物質中，雖然94人健康權正常，但身體權受侵害，公司應連帶賠償1億7千多元。

RCA員工關懷協會理事長杜津珠表示，這是一個冗長的訴訟案件，大多數的會員從黑髮打到白髮、步履蹣跚，有些會員等不及而先走了，會員名字變成了「繼承人」，RCA與奇異公司難道不用賠償嗎？雖然今天判賠的金額不高，但判決也是在告訴企業主應顧慮勞工健康下追求合理利潤，才是有良心的雇主。

RCA工殤求償案纏訟多年，求償人數眾多，RCA員工關懷協會「一軍」更二審今宣判，台灣高等法院判RCA等公司須賠償C組餐與訴訟的員工1億7千多萬元。記者王宏舜／攝影
RCA工殤求償案纏訟多年，求償人數眾多，RCA員工關懷協會「一軍」更二審今宣判，台灣高等法院判RCA等公司須賠償C組餐與訴訟的員工1億7千多萬元。記者王宏舜／攝影
RCA員工關懷協會理事長杜津珠表示，她們訴訟從黑髮打到白髮，司法應進步、別再拖。記者王宏舜／攝影
RCA員工關懷協會理事長杜津珠表示，她們訴訟從黑髮打到白髮，司法應進步、別再拖。記者王宏舜／攝影

RCA 美國

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