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新化白骨案2嫌認罪且賠償 法官認有復歸社會可能改判15年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

2022年7月在台南新化區發現白骨命案，檢警調查，王澤濬疑與22歲陳姓女子有感情糾紛，找來友人王元平6月開車載她到山區毆打後獨留荒野，一審國民法官法庭判2人無期徒刑，檢辯均上訴二審，2人均已認罪，各給付陳女家屬100萬、50萬元，今改判2人各15年，可上訴。

台南高分院合議庭指出，原審就王澤濬、王元平2人所犯殺害陳女判處無期徒刑，褫奪公權終身，並就其量刑基礎整體評價，無關於科刑事項認定或裁量不當可言，檢察官依告訴人請求主張原判決量刑過輕而上訴，為無理由。

合議庭表示，2人於原審均否認犯行，然於二審審理期間均已坦承犯行，雖未能與被害人家屬達成調解，然王元平給付被害人家屬50萬元，王澤濬給付被害人家屬共100萬元，他們坦承犯行並積極彌補犯罪所生損害犯後態度，自足以影響法院量刑輕重判斷。

合議庭審酌，王澤濬因認陳女曾劈腿，竟於分手後2個月仍然對被害人心生不滿，而夥同王元平設局，王元平與陳女並無仇恨，僅是基於為朋友出氣動機，答應替王澤濬教訓陳女，而在新化山區持撞球桿下重手教訓完陳女，2人聯絡後仍決意將負傷倒地無法行動、且無手機可求救陳女丟在人煙罕至地方，導致陳女發生死亡的結果，並帶給陳女家屬無可磨滅的巨大傷痛，家庭喪失精神寄託，犯罪所生損害重大，陳女家屬縱獲得2人部分賠償，仍無法原諒。

合議庭審酌，2人均為輕度智能障礙，然依據鑑定結果，2人能力僅略低於一般人，且均有能力區分法律規範行為，2人對於陳女確實有愧疚感，並有意願彌補犯罪造成損害，2人透過適當處遇，均有復歸社會可能性。

且2人於本院審理時始坦承犯行，王元平給付家屬共50萬元，王澤濬給付家屬共100萬元，均已盡最大努力為賠償，且考量2人手段、被害人死亡經過等犯罪情狀及尊重原審國民法官量刑價值觀，認不宜過輕，惟有期徒刑上限為15年，分別量處15年。

台南高分院審酌，王澤濬等2人對於陳女確實有愧疚感，並有意願彌補犯罪造成損害，2人透過適當處遇，均有復歸社會可能性，今天撤銷改判，各改判15年，可上訴。圖／本報資料照
台南高分院審酌，王澤濬等2人對於陳女確實有愧疚感，並有意願彌補犯罪造成損害，2人透過適當處遇，均有復歸社會可能性，今天撤銷改判，各改判15年，可上訴。圖／本報資料照

國民法官 死亡 被害人

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