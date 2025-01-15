金溥聰提告蔡正元案開庭審理 總計求償六百萬

前國安會秘書長金溥聰提告前立委蔡正元，指稱他是藍白合破局戰犯、用假民調騙人等，因此怒告誹謗，求償六百萬，台北地院上午開庭審理，金、蔡二人都出庭。

去年總統大選，金溥聰擔任侯友宜競選總部執行長，前立委蔡正元上節目，指控他用假民調欺騙黨主席朱立倫，痛批他是「藍白合破局的戰犯」，金溥聰說，針對不實攻擊，他們一直說我要破壞藍白合，用很多攻擊的言詞，對我來講這是不能接受。