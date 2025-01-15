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金溥聰提告蔡正元案開庭審理 總計求償六百萬
前國安會秘書長金溥聰提告前立委蔡正元，指稱他是藍白合破局戰犯、用假民調騙人等，因此怒告誹謗，求償六百萬，台北地院上午開庭審理，金、蔡二人都出庭。
去年總統大選，金溥聰擔任侯友宜競選總部執行長，前立委蔡正元上節目，指控他用假民調欺騙黨主席朱立倫，痛批他是「藍白合破局的戰犯」，金溥聰說，針對不實攻擊，他們一直說我要破壞藍白合，用很多攻擊的言詞，對我來講這是不能接受。
金溥聰認為，蔡正元在陳文茜主持的節目、臉書貼文、麥玉潔辣晚報、關我什麼事等，共發表4段言論指他放假民調、假消息，是破壞藍白合的戰犯等語，侵害他的名譽，每段言論各請求蔡正元賠償150萬元，總計600萬元；金溥聰也提告陳文茜，要求陳文茜和蔡正元就其中300萬元負連帶賠償責任。
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