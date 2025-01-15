歲末尾牙餐宴多...嘉市去年取締酒駕664件 春節持續強化取締

嘉義市警方統計去年取締酒駕件數664件，較前年691件減少，有鑑於酒駕造成民眾嚴重傷亡與生命財產損失，為杜絕駕駛人僥倖心態，嘉義市警方即日起至2月2日止每日規畫擴大取締酒駕，宣示執法決心。

市警局統計去年取締酒後駕車違規件數664件，移送471件，平均每月約有39件；交通隊表示，依道路交通管理處罰條例第35條規定，違反者機車駕駛人處新1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照1年至2年；因而肇事致人受傷者，並吊扣其駕駛執照2年至4年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。

另汽機車駕駛人拒絕酒精測試或不依指示停車接受稽查者，處18萬元罰鍰，當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照及施以道路交通安全講習；如肇事致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。違反公共危險者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

局長沈炳信表示，因應年節尾牙餐宴及近期酒駕事故，為加強防制酒後駕車肇事發生，有必要提高執法強度及頻率，主要針對轄區易發生酒後駕車違規路段、場所及周邊道路編排勤務，並於市區規畫多處封閉式路檢點，動用警力積極攔查實施檢測，以有效遏止酒後駕車違規及肇事行為。