即時短評／釋憲後首判死 若定讞仍不執行 打臉「尊重司法」的綠政府

憲法法庭去年9月針對死刑是否違憲的判決，嚴格限縮死刑適用，被形容是死刑犯「免死金牌」，也成為執政黨回應民意稱死刑沒有違憲；高雄高分院今對長榮馬國女大生凶嫌梁育誌再判死刑，被解讀是勇於挑戰大法官；然死刑執行權力仍握在政府手中，台灣還有37名死囚等候伏法，民進黨政府愛把「尊重司法」掛在嘴邊，但此案將來如死刑定讞，若仍不執行，形同打自己嘴巴。

死刑釋憲後，規範合議庭做出死刑需要一致決，且憲法法庭對於判決死刑還設下精神障礙、心智缺陷者不得科處死刑、只適用犯罪情節最嚴重之罪，但何謂情節最嚴重之罪卻有各自解讀。

曾獲師鐸獎的陳姓退休女教師10年前遭男子劉志明拿鐵鎚擊殺、劫財性侵、咬掉一邊乳頭，從五度判處死刑到更四審以不符「情節最重大之罪」、精神鑑定報告顯示再犯率可能降低，改判無期徒刑，檢方上訴後最高法院「維持」更四審判決，讓劉逃死確定。

緊接著多起死刑犯二審、更審「逃死」案例，更讓被害者家屬對於台灣司法心灰意冷。去年去年12月，多名被害者家屬上街遊行，頂著寒風向著總統府喊話，有的還在等候司法正義降臨，有得則早已盼不到合理判決。

死刑釋憲至今已近4個月，台灣死刑改判無期徒刑的案件不勝枚舉，今天高雄高分院針對梁育誌姦殺長榮大學馬國女大生一案，在一陣「不判死」風潮下，做出維持死刑的決議，與大法官直球對決，也象徵被害者期盼的正義仍有機會到來。