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影／收廢酸液到苗栗苑裡狂排成紅河 中壢化工業者不法所得1.3億

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢前年破獲桃園觀音區芫吉公司長期偷排強酸廢液，釀苗栗中港溪3公里河床遭強酸染紅，檢警再從載運司機追查，又發現桃園中壢區的和興鴻業公司以收廢酸液名目賺處理費，實則到苗栗苑裡棄置、亂排，棄置物高達2000公頓、汙染面積5100平方公尺，不法所得達1.3億元。

保七總隊指出，第三大隊中區中隊與環保署、調查局及苗栗縣政府合作，報請台中地檢署檢察官陳祥薇指揮，2022年先破獲芫吉公司收受廢酸洗液，非法委託司機偷排亂倒，蒐證驚見苗栗中港溪3公里河床都被染紅嚴重汙染。

檢警發現，芫吉當時還在苗栗苑裡土地棄置廢棄物，經分析比對發現到該土地亂傾倒業者不只一家，還有多輛槽車司機進出相當可疑，警方長期監控、耗時比對其車行軌跡，循線再追到中壢區的和興鴻業公司也涉入偷排，前後依現行犯逮捕苑裡土地魏姓承租人、槽車司機。

檢警發現，和興鴻業公司有桃園市政府的核發的再利用許可證，其許姓負責人為廢酸洗液再利用機構，收受廢液後卻為節省成本，沒依再利用製程處理廢酸洗液，直接以付費方式把廢酸洗液棄置苑裡土地，釀土壤重金屬超標。

此外，承租苑裡土地的魏姓男子除非法收受廢酸洗液，還向檢警誆稱是用來做水泥添加劑，與其他事業廢棄物混拌成不合格且無用途的水泥塊，現場還查獲堆置廢塑膠混合物、廢集塵灰及廢玻璃等事業廢棄物，估計汙染面積約5100平方公尺，棄置廢棄物總量約2000公噸。

警方說，2023年9月、12月兩度搜索，查扣5輛槽車、2輛挖土機，檢察官陳祥薇也向台中地院聲請扣押業者不法所得1億3360萬元，偵結依違反廢棄物清理法，將和興鴻業公司、負責人許男，魏男等一共8人起訴。

業者將廢強酸液偷排、棄置苗栗苑裡土地，現場棄置物高達2000公頓、汙染面積5100平方公尺。圖／警方提供
業者將廢強酸液偷排、棄置苗栗苑裡土地，現場棄置物高達2000公頓、汙染面積5100平方公尺。圖／警方提供
業者將廢強酸液偷排、棄置苗栗苑裡土地，現場棄置物高達2000公頓、汙染面積5100平方公尺。圖／警方提供
業者將廢強酸液偷排、棄置苗栗苑裡土地，現場棄置物高達2000公頓、汙染面積5100平方公尺。圖／警方提供
承租苑裡土地的魏姓男子誆稱，收廢強酸液是用來做水泥添加劑，與其他事業廢棄物混拌成不合格且無用途的水泥塊。圖／警方提供
承租苑裡土地的魏姓男子誆稱，收廢強酸液是用來做水泥添加劑，與其他事業廢棄物混拌成不合格且無用途的水泥塊。圖／警方提供
業者將廢強酸液偷排、棄置苗栗苑裡土地，現場棄置物高達2000公頓、汙染面積5100平方公尺。圖／警方提供
業者將廢強酸液偷排、棄置苗栗苑裡土地，現場棄置物高達2000公頓、汙染面積5100平方公尺。圖／警方提供

中壢 廢棄物 桃園

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