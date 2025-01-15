土地「被占1坪」...嘉義女索賠天價1180萬 地院判賠29元

嘉義郭姓女子購房地後因部分土地供路地使用，發現鄰居傅男屋簷、雨遮占用她的土地4.57平方公尺（約1.38坪），提告包括土地損失、租金、慰撫金等，要求傅男及開具巷道證明的村長、村民等7人應負連帶賠償她1180萬元。地院裁定傅男拆除係爭土地上方屋簷、雨遮，每月賠償29元，直至拆除為止。其他請求駁回。可上訴。

郭女主張，去年購買水上鄉一處房地5月完成所有權登記，發現鄰地所有人傅男屋簷、雨遮占用4.57平方公尺（約1.38坪），她與傅男之間土地供村內公共道路使用，卻遭傅男長期占用，村長及村民等7人出具巷道通行證明，共同侵害她的土地所有權，提告拆除並索賠1180萬2414元。

她索賠理由，占用土地損失600萬4414元、因占用無法自住出租要每人補償她每月8千元租金共124萬8千元、因土地占用她無法入眠，須藉由拈香祈福與念經祝禱宗教禮儀來緩解焦慮煩擾，以避免精神舊疾復發，給付至她81歲止，每年精神慰撫金1萬元，各需賠償精神慰撫金35萬元，共455萬元。總共1180萬2414元。

傅男表示，2地之間有年代已久約2米寬供鄰人通行既存巷道，係雙方土地於建屋時分別退縮而形成。他已雇工拆除占用部分；主張其他請求損害賠償都無理由。

村長及村民表示，只是說有人在通行，並沒有說該土地何人所有，且沒有造成損害等為抗辯。

法院審理，傅男應拆除占用土地上方部分空間屋簷、雨遮，拆除後即得回復土地原狀、所有權完整。郭女可依法請求傅男給付相當於租金的損害金；經計算損害金為每月29元，直至拆除為止。