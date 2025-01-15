姦殺長榮馬國女大生 「難以教化」凶嫌再判死理由曝光

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聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄男子梁育誌4年前擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，性侵並用繩圈勒死棄屍山區，一、二審依強制性交殺人罪判處死刑，經最高法院撤銷發回，高雄高分院更一審今宣判，仍判死刑，褫奪公權終身，成死刑釋憲後，首例維持死刑的判決。

高雄高分院公開判死理由，梁育誌非自首，沒有智能不足或缺陷，也無任何精神疾病等任何減刑事由，梁是首次性侵失敗後，精進犯罪計畫再對鍾女下手，且事先備妥可勒斃鍾女的「上吊結」，屬於預謀殺人。

另外，鍾女心臟充滿至少150CC空氣，膨脹如同小汽球，可見梁犯案當時手段極為殘忍，不顧其掙扎反抗甚至求饒，強力悶壓A女口鼻並毆打臉部，造成A女血流滿面，身體也受有多處、甚至大面積的傷勢，讓鍾女最終魂斷異鄉。

合議庭認為，梁育誌如此殘忍，只是為了滿足自己的慾望，其惡性極為重大，且他具有一技之長，卻一心想要高薪工作，害自己經濟陷入窘境，且認為「車貸還不出來、生不如死，死前不想留下遺憾，不如試一下刺激的」才犯下本案。

合議庭認定，梁育誌在在倫理及法律上具有特別可非難性，屬於憲法法庭113年憲判字第8號判決意旨所指的「犯罪情節最嚴重之情形」，及公民與政治權利國際公約所稱「情節最重大之罪」。

考量他反社會型人格障礙症之個性及傾向，幾乎已定型而難以改變，精神醫學的各種處遇均無效果，復歸社會後的性侵害再犯風險很高，在其性衝動影響之下，結合暴力犯罪的再犯風險也很高，難以期待透過矯治教化後能降低再犯風險，維持死刑判決。

因憲法法庭判決後，要求法官對於死刑判決要採「一致決」，梁育誌判死刑同合議庭三名法官都有共同心證，認定有不得已必須剝奪梁的生命，使其永久與世隔絕之必要。

除強制性交殺人部分尚未審結外，梁所犯強制性交未遂、遺棄屍體罪則判2年10月、2年徒刑定讞，檢方聲請併執行刑，合併執行4年4月，目前梁育誌已在高雄監獄服刑。

梁育誌。圖／本報記者翻攝
梁育誌。圖／本報記者翻攝

憲法法庭 死刑 殺人

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