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新化白骨案國民法官判無期 二審今卻改判15年
2022年7月在台南新化區發現白骨命案，檢警調查，王澤濬疑與22歲陳姓女子有感情糾紛，找來友人王元平6月開車載她到山區毆打後獨留荒野。陳女死亡後經民眾發現白骨，經DNA檢驗確認死者身分。一審國民法官法庭判王及友人均依殺人罪各判處無期徒刑，二審今宣判，均改判15年。
檢方起訴，王澤濬疑與22歲陳姓女子有感情糾紛，前年6月5日前，與友人王元平討論將陳女約出來談判。王元平於同日10點31分，將陳女載往台南新化住處附近山區。王澤濬在通話中要求王元平教訓陳女、教訓完後將她手機拿走，並指示將她獨留荒野。
同年6月6日王元平返回現場查看陳女狀況並告知王，兩人再確認陳女仍無力自行脫困，仍決意將她留在原地，最終導致陳女死亡。
法醫鑑定，以死者曾於2020年生母殺嬰，台中地檢署偵辦時，留有死者男嬰DNA，因而比對出死者身分。
國民法官法庭認為，從案發到審理過程中，已經給了被告2人很多的機會去面對所造成的錯誤，但是他們仍然選擇對自己的行為掩飾狡辯，也從來沒有主動向家屬表示過歉意、賠償損害，國民法官法庭感受不到他們有一絲絲的悔意，犯後態度完全沒有辦法對他們做有利的考量。因而判處2人無期徒刑的刑度，宣告褫奪公權終身。
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