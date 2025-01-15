男趁就近照顧親姪女機會2度伸狼爪 判14月分期賠60萬

桃園有名男子趁著就近照顧親姪女的機會伸狼爪，竟要求少女幫他打手槍及口交，還對她性侵，桃園地院審結，依2次成年人故意對少年犯對受照護之人利用機會性交罪，應執行1年2月徒刑，緩刑5年保護管束，禁止對少女實施不法性侵害或性剝削行為，且應分期賠償60萬元，可上訴。

犯罪事實指出，這名已成年男子是14歲少女的親叔叔，具有家庭暴力防治法所定的家庭成員關係。男子經常於少女放學後前往她位於桃園市桃園區住處管教、照顧，為基於親屬關係照護少女之人。詎料，男子明知少女未成年，且少女是因親屬關係受他照護之人，成年人竟利用機會故意對少年犯對受照護之人性交犯意，分別於2022年10月間，在少女家的臥室內，要求少女幫他打手槍，又以口交方式發生性行為，同月某日又對少女進行性行為。