聽新聞
0:00 / 0:00

台肥赴陸轉投資虧近4億 鍾榮吉判5年

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

台灣肥料公司二○一三年轉投資赴大陸設廠，造成一○一萬美元（約台幣三億九六四萬元）損失，時任台肥董事長的立法院前副院長鍾榮吉、台肥副總經理周偉馨、投資處長劉奕鐘被訴違反證券交易法特別背信罪。台北地方法院昨判鍾五年、周四年徒刑，劉判一年九月、緩刑三年。

二○一三年台肥與晉群公司成立旭昌化學公司，預計在大陸昆山設立電子級化學品廠，握有百分之五十一股權的台肥無法掌握旭昌經營權，旭昌後來損失約五千萬美元的十五億股本，由台肥擔保向銀行申貸一千萬美元。

檢方指控，台肥二○一四至二○一六年個體財務報告暨會計師查核報告、個體綜合損益表、個體現金流量表顯示，二○一四、二○一五年度台肥營運良好，但代償轉投資造成二○一六年業績下滑，決策人行為造成台肥重大損害。

檢方調查，鍾榮吉等人明知不得違反「資金貸與及背書保證作業程序」，卻仍提出依照股東持股比例的背書保證，投資處後來做成「原則上依照股東持股比例背書保證」結論，將會議紀錄上呈鍾榮吉簽核，由董事會決議。

檢方認為，鍾榮吉明知董事長僅能就背書保證限額百分之五內先行決行，卻在二○一一年十二月廿七日的董事會提出旭昌開曼公司向銀行融資一千萬美元案，再提議採台肥與晉群連帶保證方式，導致董事會誤信適法性加以處理。

法院認為，鍾榮吉主掌台肥公司重大決策，罔顧公司權益，考量鍾榮吉與周偉馨否認犯行，劉奕鐘坦承有悔意，依法將三人判刑，全案可上訴。

會計師 財務

延伸閱讀

憲訴法沒公布能暫時處分？ 吳宗憲：釋憲史上沒前例

台肥12年前轉投資虧3億 前立法院副院長鍾榮吉判刑5年

浩鼎、日本醣化學公司GlyTech簽兩協議 推廣關鍵技術

劉鏡清：台灣具城市韌性 6大區域產業計畫均衡發展

相關新聞

鄭文燦3度出庭 法官突勘驗桃市府2017年2次會議紀錄

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄500萬元涉貪，桃園地院今再度開庭，法官突襲勘驗桃市府會議紀錄，辯護律師花近兩...

台肥赴陸轉投資虧近4億 鍾榮吉判5年

台灣肥料公司二○一三年轉投資赴大陸設廠，造成一○一萬美元（約台幣三億九六四萬元）損失，時任台肥董事長的立法院前副院長鍾榮...

鄭文燦涉貪案 法官突勘會議紀錄

海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內收賄，桃園地方法院昨再度開庭，法官突襲勘驗桃園市府會議紀錄，辯護律師花近兩小時才確認...

國三生割喉案裁定續押「乾哥、乾妹」 死者父母鬆一口氣：不能輕縱未成年

國三生割喉案審理持續，高院合議庭昨最終裁定准許繼續羈押未成年郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」，民代轉述被害家屬聲明表示「鬆一口...

台南六甲農會遭盜賣公糧1222公噸案外案 糧商改口不認罪判2年2月

農糧署稽查台南六甲區農會菁埔倉庫公糧短虧1222公噸，遭盜賣公糧給4家碾米廠共侵占1249萬多元，其中，李姓業者經檢方附...

台中警局前燒死人 反社會性人格男抗辯：可教化判無期過重

雲林縣黃姓男子在前年7月間，因債務糾紛等細故，在台中市第四警分局前朝杜姓友人潑汽油點燃，燒死杜男，黃被依殺人罪起訴，一審...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。