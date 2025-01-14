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鄭文燦3度出庭 法官突勘驗桃市府2017年2次會議紀錄

聯合報／ 記者陳恩惠周嘉茹／桃園即時報導

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄500萬元涉貪，桃園地院今再度開庭，法官突襲勘驗桃市府會議紀錄，辯護律師花近兩小時才確認十幾分鐘內容；辯方也聲請延後3個月完整比對後再開庭，但法官指律師團動作太慢，未核准其聲請。

檢辯雙方有備而來，也針對調閱監聽、簽結卷證與否舌辯，檢方拿周刊剪報，指庭訊尚未公開引用監聽或筆錄內容已遭媒體洩露，也會影響被告以外者隱私；辯方表示無外洩動機，調閱資料屬訴訟權利。

法官開庭時，先就證據能力意見詢問檢辯及鄭文燦等人意見，以及調閱機關會議函文資料均不爭執證據能力，律師團表示本月3日才取得廖家所有人17片調詢及偵訊光碟，還有缺漏，8日剛拿到5次會議紀錄光碟，其中不僅有雜訊聽不清、連音檔編碼也有誤。

法官表示，她與書記官等3人花二周聽完6次會議紀錄且有逐字內容，同時律師團皆曾是司法人員，應知院檢每個月有管考案件偵辦進度，認為律師團勘驗所有逾500小時光碟的動作太慢，未核准辯方日前要求延後3個月，完整勘驗、記錄及比對所有音檔證據再開庭的聲請。

接著法官就宣布將勘驗檢方提供有關桃園市政府2017年3月31日、9月7日二次會議紀錄，釐清桃市府與內政部營建署會議中，鄭文燦是否有主導、協助廖俊松的欲行自辦市地重劃案，以及廖俊松、廖力廷父子與會時，請託市府協助解編山坡地、向政院爭取國家重大建設專案等重要片段，律師團則針對會議紀錄的筆錄內容及譯音字字糾正、確認。

鄭文燦表示，檢方提供音檔不完整，相關會議尚未結束而他也未宣讀決議，就斷章取義認定他為協助廖決議改成市地重劃而非區段徵收，他說明，由他與營建署長共同主持有關林口特定計劃案，完全由營建署主導，會中決議也是根據營建署建議做成，直指檢方認為專案報政院，即可無需取得所有土地權人同意逕自改為市地重劃的認知有誤。鄭強調，相關都計案市府均依法，並堅持取得百分百同意才能進行自辦市地重劃。公訴檢察官則說，檢方起訴皆有所本。

法官昨也當庭與檢辯雙方訂妥2月24日上午、3月18日下午、4月29日下午、5月22日上午、6月30日上午或7月1日下午等5次開庭期日，下次開庭同樣將進行2017年3月31日會議內容，請律師團提供勘驗程、整理爭點續行準備程序。

鄭文燦等貪汙案今午針對鄭收賄部分進行第三次準備程序，由於當庭勘驗會議紀錄過程近２小時，庭訊結束已近晚間６點，公訴蒞庭仍由主任檢察官呂象吾（由前至後）、陳嘉義、陳寧君及邱健盛，不過陳嘉義這次坐在旁聽席未上陣。記者陳恩惠／攝影
鄭文燦等貪汙案今午針對鄭收賄部分進行第三次準備程序，由於當庭勘驗會議紀錄過程近２小時，庭訊結束已近晚間６點，公訴蒞庭仍由主任檢察官呂象吾（由前至後）、陳嘉義、陳寧君及邱健盛，不過陳嘉義這次坐在旁聽席未上陣。記者陳恩惠／攝影
鄭文燦（前）被控擔任桃園市長時收賄，桃園地院今三度進行準備程序，歷經冗長勘驗程序，鄭於晚間６點才步出地院，記者陳恩惠／攝影
鄭文燦（前）被控擔任桃園市長時收賄，桃園地院今三度進行準備程序，歷經冗長勘驗程序，鄭於晚間６點才步出地院，記者陳恩惠／攝影

律師 鄭文燦

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