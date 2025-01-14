快訊

672億得主慘成苦主！中樂透史上最高獎金買海景豪宅 遇洛杉磯祝融整棟燒光

質疑花蓮地震不讓報平安 彰化男恫嚇友人公司判刑

中央社／ 彰化14日電

彰化一名男子因友人於去年0403花蓮地震發生後未打電話報平安，認為是友人任職公司不讓其打電話，因而致電此公司恫嚇「斷手斷腳」，法院近日依恐嚇危害安全罪判3月刑期。

根據彰化地方法院判決書，46歲男子因不滿友人任職公司未讓員工於去年4月花蓮地震發生後，立即打電話報平安，他致電到這間公司抱怨，接電話的職員則向男子解釋有無打電話報平安是員工個人行為。

男子隨後向這名接電話職員恫嚇稱「一定會給他（老闆）斷手斷腳，除非他現在給我電話說對不起」等語，隔天男子又打電話給此職員揚言「撞你」，職員及老闆嚇得報警。

判決書指出，男子否認犯行，辯稱是因心急才講氣話。法官認為，告訴人與被告並不相識，無法分辯被告所言是否僅為氣話或會付諸實行，被告所為足以讓告訴人心生畏懼，事證明確，被告犯嫌堪以認定。

法官審酌被告未深思熟慮，恫嚇告訴人，且犯後否認犯行，難認犯後態度良好，依犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，得易科罰金。可上訴。

彰化 老闆 花蓮

延伸閱讀

慶祝醫檢師、藥師節 彰化秀傳衛教宣導演的比較好看

住宿沒帶備品竟要多收100元 花蓮議員籲收費透明化

花蓮漂流木遭點燃3個月內釀16起火警 消防員疲於奔命

物價上漲大家都扛不住？彰化社福機構募年菜物資都不順

相關新聞

國三生割喉案裁定續押「乾哥、乾妹」 死者父母鬆一口氣：不能輕縱未成年

國三生割喉案審理持續，高院合議庭昨最終裁定准許繼續羈押未成年郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」，民代轉述被害家屬聲明表示「鬆一口...

台南六甲農會遭盜賣公糧1222公噸案外案 糧商改口不認罪判2年2月

農糧署稽查台南六甲區農會菁埔倉庫公糧短虧1222公噸，遭盜賣公糧給4家碾米廠共侵占1249萬多元，其中，李姓業者經檢方附...

台中警局前燒死人 反社會性人格男抗辯：可教化判無期過重

雲林縣黃姓男子在前年7月間，因債務糾紛等細故，在台中市第四警分局前朝杜姓友人潑汽油點燃，燒死杜男，黃被依殺人罪起訴，一審...

慶富海巡標案詐兆豐銀1.1億元 董座陳慶男再判5年4月

慶富造船公司得標海巡28艘「巡防救難艇」購建案，卻以不實零件採購單據，向兆豐銀行詐得專案貸款共1億1745萬多元，陳慶男...

掐死馬國女大生無期徒刑遭撤銷更審 律師：要過年了希望重保

土木工程師陳柏諺因金錢糾紛掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，再謊稱「兩人約好一起長眠」，甚至多次盼家屬同意「冥婚」，家屬斥陳故...

出監驚喜！台中監獄前鋼管女郎、舞獅團高調接風 法院確定不罰

黃姓男子替吳姓友人出獄接風，花錢雇舞獅團、鋼管女郎到台中監獄大門前大跳表演，被轄區警方以違反社會秩序維護法滋擾公共場所送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。