國三生割喉案裁定續押「乾哥、乾妹」 死者父母鬆一口氣：不能輕縱未成年

國三生割喉案審理持續，高院合議庭昨最終裁定准許繼續羈押未成年郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」，民代轉述被害家屬聲明表示「鬆一口氣」，仍希望藉這次事件推動改革，讓加害人付出應有的代價，絕不能以「未成年」為由輕縱，現在也不知加害人是否真心悔改，對社會安全及家屬身心都構成潛在威脅。

新北市議員石一佑轉述國中生割頸案楊爸楊媽心聲，他們表示，得知高院合議庭最終裁定准許繼續羈押兩名少年「感到鬆了一口氣」，感謝法官審酌案情嚴重性與社會安全，唯有持續羈押，才能避免社會大眾再次受到衝擊，也讓他們在漫長的司法程序中，獲得一絲安慰與安全感。

被害家屬希望，藉由這次事件推動改革讓加害人付出應有的代價，同時落實家庭教育責任、加強校園對高風險學生的管理、並檢討少年司法的制度缺失，避免類似的悲劇再次上演，讓更多無辜的孩子免於傷害。

被害家屬要求，司法應落實刑罰規定，「先付出應有的代價，再來談悔改」，絕不能僅以「未成年」為由而輕縱。他們也嘗試透過修復式司法了解兩位少年是否真切認識到犯罪行為的嚴重後果，而為讓孩子犧牲有意義，也勇敢走上街頭呼籲司法體系與整個社會正視被害人的權益。

被害家屬表示，兩少年手段兇殘，還曾否認殺人犯意，至今尚未表達真誠的悔意，也未與他們有任何形式的溝通或道歉。雖然現階段法院已決定延長羈押，但還是令人擔心兩少年真心悔改與否，對社會安全及家屬身心都構成潛在威脅。

被害家屬指出，已向法院聲請修復式司法程序，希望能藉此了解加害者行兇的動機，以及加害者是否真正理解自己行為的嚴重性；也希望法官能盡速安排心理衡鑑，以評估該事件對他們家庭以及社會造成的長期影響。