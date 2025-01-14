台南六甲農會遭盜賣公糧1222公噸案外案 糧商改口不認罪判2年2月

農糧署稽查台南六甲區農會菁埔倉庫公糧短虧1222公噸，遭盜賣公糧給4家碾米廠共侵占1249萬多元，其中，李姓業者經檢方附條件緩起訴處分確定後，卻未依指定期間內向公庫支付款項而撤銷緩起訴，李改口否認，一審認他犯故買贓物罪處2年2月刑，並追繳322噸公糧。

廉檢追查，六甲農會前臨時雇員吳政鴻及總幹事許書豪涉盜賣公糧給4家碾米廠業者，一審認吳、許犯侵占公有財物罪分處4年、10年10月，不服上訴二審。

吳、許2人均主張不具「委託公務員」身分，不適用貪汙治罪條例中侵占公有財物罪，且許上訴後，與六甲區農會達成和解，賠償農會200萬元，且已給付完畢。同時，六甲農會就遭侵占販售的公糧，合計已賠償農糧署南區分署3135萬多元，二審改判吳、許共同犯業務侵占罪分處3、2年。至於許於去年10月17日確定判決，聲請再審及停止刑罰執行，去年12月9日仍高分院遭駁回。

然而，當年被捲入盜賣公糧的李姓業者，犯後於偵查中坦認犯行，前經檢察官為附條件緩起訴處分確定後，他卻未於指定期間內向公庫支付一定金額，經檢察官撤銷緩起訴處分後提起公訴。他改口否認。

台南地院審酌，李身為碾米工廠實際負責人，明知吳政鴻所販售是菁埔倉庫公糧，自2016年起竟向吳政鴻故買公糧，期間達5年餘，數量合計多達367噸，扣除已繳還公糧45噸，尚有公糧322噸，也未發還被害人。