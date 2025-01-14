台中警局前燒死人 反社會性人格男抗辯：可教化判無期過重

雲林縣黃姓男子在前年7月間，因債務糾紛等細故，在台中市第四警分局前朝杜姓友人潑汽油點燃，燒死杜男，黃被依殺人罪起訴，一審國民法官判處無期徒刑，二審今天下午首度開庭，黃承認犯罪，僅對量刑部分上訴，黃的律師主張，一審量刑前的社會鑑定報告有誤解，黃有教化可能，判無期徒刑過重，請求重輕量刑。

此案一審時由國民法官審理，黃姓男子認量刑過重，上訴台中高分院，今天首開準備程序庭，由受命法官陳玉聰審理，黃針對一審檢方起訴的犯罪事實、法條都無爭執，承認犯罪，但對於一審判處無期徒刑、褫奪公權終身，認為量刑過重。

黃男律師主張，黃的犯罪情節未達判處無期徒刑程度，而且國民法官審理時，所做的量刑前社會調查報告的鑑定有所誤解，黃應未達到沒有教化可能，需要永久隔離於社會的狀況，另外黃男也有意與家屬和解，請求合議庭電詢被害人家屬意見。