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慶富海巡標案詐兆豐銀1.1億元 董座陳慶男再判5年4月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

慶富造船公司得標海巡28艘「巡防救難艇」購建案，卻以不實零件採購單據，向兆豐銀行詐得專案貸款共1億1745萬多元，陳慶男一審被判刑5年6月，上訴後高雄高分院改判，刑度僅減少2個月，判5年4月，犯罪所得6037萬餘元宣告沒收。

慶富造船公司詐貸牽涉海巡艦艇及海軍獵雷艦，以虛偽增資等方式向多間銀行詐貸逾63億元，陳慶男犯行部分已審結，共判刑25年定讞，已入監服刑，此次判刑若定讞，實際應執行刑期將由檢方聲請法官合併。

判決指出，慶富公司2013年4月間以37億4200萬元，得標海巡署28艘100噸級「巡防救難艇」購建案，同年7月完成簽約後，慶富向兆豐銀行簽訂綜合授信契約書，包括「購料借款」額度9億1360萬元、「委任保證」8億7768萬元，可動用總額度12億元。

2016、2017年間，慶富造船因周轉困難，陳慶男與下包商研議，由下包商提供不實單據，慶富再以購料申請開立信用狀，等兆豐銀行撥款給下包商後，下包再將該筆款項借貸給陳慶男，希望藉此讓慶富提早提撥積欠的工程款。

檢方當時調查，慶富旗下邱姓、馬姓、黃姓、劉姓下包，共藉不實單據向兆豐詐得1億1745萬8000元，但陳慶男取得款項後，財務狀況仍持續惡化，2017年11月26日海巡署發函解約，才揭發詐貸犯行。

高雄地院審理後，陳慶男被依填製不實會計憑證罪、詐欺取財罪各判2年6月、4年6月，合併執行5年6月；董事長特助陳全雄則判4年2月，其餘包商則處1年8月至2年不等徒刑。

陳慶男等人不服上訴，高雄高分院今宣判，陳慶男刑期略減，合併執行刑5年4月；陳泉雄否認犯罪，且未賠償銀行，仍維持原判決。邱姓、馬姓包商從輕改判1年8月、1年11月。

劉姓、曾姓、黃姓下包商，則認罪，曾、黃並賠償兆豐銀行，獲得該行諒解願給予緩刑機會，劉則已由慶富公司償還該款項，3人均宣告緩刑5年。可上訴。

陳慶男。圖／聯合報系資料照片
陳慶男。圖／聯合報系資料照片

慶富 海巡署 陳慶男

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