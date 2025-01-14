快訊

彭博：新台幣有望取代人民幣 成為亞洲最佳融資貨幣

柯文哲遭羈押 徐巧芯透露親密人士揭算盤：賴清德開心死了

美國人救了他！川普涉推翻2020大選調查曝光 特檢：沒當選即可定罪

聽新聞
0:00 / 0:00

出監驚喜！台中監獄前鋼管女郎、舞獅團高調接風 法院確定不罰

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

黃姓男子替吳姓友人出獄接風，花錢雇舞獅團、鋼管女郎到台中監獄大門前大跳表演，被轄區警方以違反社會秩序維護法滋擾公共場所送辦；台中地院簡易庭裁定黃男不罰，警方不服抗告，合議庭仍認黃男無「藉端滋擾」意圖，駁回警方抗告，全案確定。

台中第四分局移送指出，黃男2024年8月23日下午3點多，因吳姓友人出獄，聘請舞獅、鋼管女郎到台中監獄大門前表演迎接吳男出監，依違反社會秩序維護法第68條第2款，藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者，有妨害安寧秩序等行為，將黃男送台中地院裁罰。

台中地院簡易庭指出，社維法第68條第2款規定，所謂藉端滋擾，是指行為人假藉顯在之事端，於住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所滋事擾亂，以達到其妨害公共秩序、擾亂社會安寧的潛在目的。

簡易庭認為，黃男自稱聘請舞獅、鋼管女郎到台中監獄前表演，是要迎接吳姓友人出監，認定其聘請舞獅、鋼管女郎的行為，並沒有何假借事端滋事擾亂而妨害公共秩序或社會安寧等行為，不構成該法中「藉端滋擾」的要件，裁定黃不罰。

第四分局不服抗告，主張黃男在台中監獄前土地，藉友人出監之事端，雇舞獅、鋼管女郎、打鼓等方式，滋擾監所公務執行及監所內受刑人之囚情，已逾越一般社會大眾觀念容許合理範圍。

第四分局認為，就算黃男無明顯意圖妨害公共秩序，其活動地點也明顯超出社會對監獄外公共空間安全的合理期待，對周邊公眾造成實質干擾，若允許此類「高調慶祝活動」可能鼓勵更多人效仿。

台中地院合議庭查，台中監獄科員表示，舞龍舞獅、鋼管女郎熱舞自吳男離開監獄大門，到接風結束止約5分鐘，當下未接獲受刑人情緒被影響的相關反應，後續新聞報導後，受刑人有相互討論，以戒護立場會擔心掀起比照效；舞獅業者則說，當天表演約3分鐘就結束。

合議庭認為，舞龍舞獅、鋼管女郎表演至多3至5分鐘，為時甚短，位置在監所外圍道路，難認影響公務或致其他受刑人情緒擾動，客觀上難認使監所安寧秩序難以維護或維持。另外，黃男表示知道吳要出監，要給他驚喜，且舞獅人員確實懸掛「恭喜返鄉」的紅色布條。

合議庭根據現場情況，實難認黃主觀上有何「藉端滋擾」意圖，加上表演時間短暫，又未見有何特別針對監獄所為，經相關證據勾稽，實難認為黃男有滋擾意圖，裁定駁回，全案確定。

黃男替吳姓友人接風，高調聘舞獅團、鋼管女郎到台中監獄大門前表演。圖／翻攝自黑色豪門企業
黃男替吳姓友人接風，高調聘舞獅團、鋼管女郎到台中監獄大門前表演。圖／翻攝自黑色豪門企業
黃男替吳姓友人接風，高調聘舞獅團、鋼管女郎到台中監獄大門前表演。圖／翻攝自黑色豪門企業
黃男替吳姓友人接風，高調聘舞獅團、鋼管女郎到台中監獄大門前表演。圖／翻攝自黑色豪門企業

受刑人 監獄

延伸閱讀

還有變數！郭哲敏2億交保+電子腳環回家過年 新北檢要抗告

柯文哲抗告案高院合議庭組成因這原因更動 已開始閱卷今不裁定

不滿女友按摩店上班不接電話 他持球棒砸店下場慘了

「不會成功也要表態」李文宗辯護人遞狀 繼沈慶京成抗告第2人

相關新聞

鄭文燦涉貪案今第3度出庭 面對媒體仍不發一語

海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內收賄500萬元，桃園地方法院今天下午2時30分第三次召開準備程序庭。鄭下午2點10分...

慶富海巡標案詐兆豐銀1.1億元 董座陳慶男再判5年4月

慶富造船公司得標海巡28艘「巡防救難艇」購建案，卻以不實零件採購單據，向兆豐銀行詐得專案貸款共1億1745萬多元，陳慶男...

出監驚喜！台中監獄前鋼管女郎、舞獅團高調接風 法院確定不罰

黃姓男子替吳姓友人出獄接風，花錢雇舞獅團、鋼管女郎到台中監獄大門前大跳表演，被轄區警方以違反社會秩序維護法滋擾公共場所送...

台南六甲農會遭盜賣公糧1222公噸案外案 糧商改口不認罪判2年2月

農糧署稽查台南六甲區農會菁埔倉庫公糧短虧1222公噸，遭盜賣公糧給4家碾米廠共侵占1249萬多元，其中，李姓業者經檢方附...

台中警局前燒死人 反社會性人格男抗辯：可教化判無期過重

雲林縣黃姓男子在前年7月間，因債務糾紛等細故，在台中市第四警分局前朝杜姓友人潑汽油點燃，燒死杜男，黃被依殺人罪起訴，一審...

掐死馬國女大生無期徒刑遭撤銷更審 律師：要過年了希望重保

土木工程師陳柏諺因金錢糾紛掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，再謊稱「兩人約好一起長眠」，甚至多次盼家屬同意「冥婚」，家屬斥陳故...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。