出監驚喜！台中監獄前鋼管女郎、舞獅團高調接風 法院確定不罰
黃姓男子替吳姓友人出獄接風，花錢雇舞獅團、鋼管女郎到台中監獄大門前大跳表演，被轄區警方以違反社會秩序維護法滋擾公共場所送辦；台中地院簡易庭裁定黃男不罰，警方不服抗告，合議庭仍認黃男無「藉端滋擾」意圖，駁回警方抗告，全案確定。
台中第四分局移送指出，黃男2024年8月23日下午3點多，因吳姓友人出獄，聘請舞獅、鋼管女郎到台中監獄大門前表演迎接吳男出監，依違反社會秩序維護法第68條第2款，藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者，有妨害安寧秩序等行為，將黃男送台中地院裁罰。
台中地院簡易庭指出，社維法第68條第2款規定，所謂藉端滋擾，是指行為人假藉顯在之事端，於住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所滋事擾亂，以達到其妨害公共秩序、擾亂社會安寧的潛在目的。
簡易庭認為，黃男自稱聘請舞獅、鋼管女郎到台中監獄前表演，是要迎接吳姓友人出監，認定其聘請舞獅、鋼管女郎的行為，並沒有何假借事端滋事擾亂而妨害公共秩序或社會安寧等行為，不構成該法中「藉端滋擾」的要件，裁定黃不罰。
第四分局不服抗告，主張黃男在台中監獄前土地，藉友人出監之事端，雇舞獅、鋼管女郎、打鼓等方式，滋擾監所公務執行及監所內受刑人之囚情，已逾越一般社會大眾觀念容許合理範圍。
第四分局認為，就算黃男無明顯意圖妨害公共秩序，其活動地點也明顯超出社會對監獄外公共空間安全的合理期待，對周邊公眾造成實質干擾，若允許此類「高調慶祝活動」可能鼓勵更多人效仿。
台中地院合議庭查，台中監獄科員表示，舞龍舞獅、鋼管女郎熱舞自吳男離開監獄大門，到接風結束止約5分鐘，當下未接獲受刑人情緒被影響的相關反應，後續新聞報導後，受刑人有相互討論，以戒護立場會擔心掀起比照效；舞獅業者則說，當天表演約3分鐘就結束。
合議庭認為，舞龍舞獅、鋼管女郎表演至多3至5分鐘，為時甚短，位置在監所外圍道路，難認影響公務或致其他受刑人情緒擾動，客觀上難認使監所安寧秩序難以維護或維持。另外，黃男表示知道吳要出監，要給他驚喜，且舞獅人員確實懸掛「恭喜返鄉」的紅色布條。
合議庭根據現場情況，實難認黃主觀上有何「藉端滋擾」意圖，加上表演時間短暫，又未見有何特別針對監獄所為，經相關證據勾稽，實難認為黃男有滋擾意圖，裁定駁回，全案確定。
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