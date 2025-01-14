掐死馬國女大生無期徒刑遭撤銷更審 律師：要過年了希望重保

土木工程師陳柏諺因金錢糾紛掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，再謊稱「兩人約好一起長眠」，甚至多次盼家屬同意「冥婚」，家屬斥陳故意殺人，希望判處死刑，莫讓台灣淪為馬籍學生地獄。一、二審都依殺人罪判陳無期徒刑，但最高法院卻認為陳有「自首」為何被認為無悔過之意？撤銷、發回。更一審因羈押期將於2月6日屆滿，今開延押庭，陳的律師表示「要過年了」，希望能在正式執行前給予重保、讓陳處理私事。

本案緣於陳柏諺追蹤蔡女Instagram，2020年10月開始密集聯繫，同年月13日陳在蔡女位於士林的租屋雅房，用一卡通Money帳號，匯款9萬9999元給蔡女，但又想討回部分款項遭拒，一手掐脖、一手拿玩偶抱枕遮住蔡女眼睛，掐死蔡女後逃離現場。

陳返回新北市鶯歌區租屋處服藥輕生，傳訊息給家人後，消防人員到場救援、送醫洗胃，保住一命。陳原認殺人罪，稱「想嚇嚇她，不小心失手」想讓她覺得暗一點，才會拿抱枕遮臉。

陳之後翻供，稱是受蔡女囑託而掐死她，還約好「一起死」，陳說是蔡女託夢，希望他講實話，他伸右手掐脖2次，蔡女雙手合十，他不忍心放手，但蔡女叫他拿抱枕遮臉，他才掐脖殺人，自己犯後在房間放佛經，替她蓋被子後離開。

一審開庭時，陳向蔡女雙親道歉，再提出冥婚「對不起，讓你們失去寶貝女兒...希望你們同意把女兒嫁給我」的請求。蔡女家屬則委由律師表示，蔡女和家人關係好，即使有輕生念頭，怎會沒有遺書？用掐脖的方式尋短很殘忍，本案明顯是殺人，請求判陳死刑，不要讓台灣淪為馬來西亞學生的地獄。

一審認為陳與蔡女金錢觀不同，也對於死者花錢的方式頗感壓力，因感情想法有時較為極端、挫折忍受度低而殺人，判他無期徒刑。陳和檢方均上訴，台灣高等法院前審開庭時，陳一改過去的辯詞，承認殺人並說「感到很抱歉」，希望法院改判15年徒刑。高院認為陳殺意甚堅，鑑定報告也指出他覺得家庭是苛責、缺乏溫暖的，對於婚姻的預期不會太正向，並曾在伴侶關係上有過不愉快，他雖有自首，但考量案情並無須減刑，且犯後態度極度不佳，仍維持無期徒刑。

最高法院「同情」陳既然自首卻被下級審認為無悔過之意，撤銷、發回高院。因陳的羈押期將在下個月6日屆滿，高院更一審今開延押訊問庭，詢問陳的家庭、身體狀況，陳表示「還好」，對於是否羈押沒有意見。

法官表示，陳柏諺之所以被羈押，是因涉犯殺人重罪，有高度逃亡可能，而且又是暴力犯罪，有危害社會疑慮，檢察官認為羈押理由仍存在，建請繼續羈押。