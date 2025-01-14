獨／防逃「四枷鎖」…幸福人壽鄧文聰400萬交保、戴腳環 須天天報到

幸福人壽前董事長鄧文聰掏空百億入獄，申請保外醫治獲准，他另被控挪用幸福人壽資產洗錢購買「全台最貴」停車場台北市信義區D3土地，依保險法特別背信、洗錢罪起訴。台北地院召開調查庭，命鄧400萬元交保，配戴電子腳環再天天到法院簽到。

法官為防止鄧文聰逃亡給「四層枷鎖」，鄧被裁定400萬元交保、配戴科技監控設備電子腳環、限制出境出海與住居，特別的是，要求除公告的停止上班日外，鄧應於每周一至周五上午9時到下午3時，天天都要向台北地院的法警室報到。

事實上，受審判重罪被告除繳付保金外，至多電子監控或到警察機關報到再擇一即可；民眾黨前主席柯文哲2度獲釋時，即是如此，鄧文聰還要每天報到算是「防逃創舉」。

鄧文聰2007年挪用幸福人壽資金向渣打銀行質借2200萬美元，另向瑞士EFG銀行違法質借逾2億美元掏空幸福人壽127億元，多案先後被判刑10年、16年、4年定讞，訂應執行有期徒刑27年、併科罰金8.5億元，鄧發監後，一度在八德外役監服刑，他稱罹患重病，2024年申請保外醫治獲准。

鄧文聰交保在外，他被控購買信義區D3土地案在審理，法官認為，鄧犯下巨額掏空案可能逃避司法訴追，昨天下午召開強制處分調查庭，對鄧說明應有羈押必要。

鄧文聰向法官表示，他身患重病，有密集醫療需求，在監獄內無法獲得有效治療，法官先諭令鄧以1000萬元交保，不過，鄧喊窮，表示籌措不出高額的保證金，法官後來勉予同意降保成400萬元。

檢方起訴，鄧文聰2008年至2009間挪用幸福人壽向第3家銀行、瑞士百達銀行(PICTET)質押借貸5900萬美元（合台幣17.7億元），不過，借款沒有回流幸福人壽，而是透過紙上公司流到香港、新加坡，其中有1600萬美元回流台灣，用來購買信義區的D3土地。

這塊D3土地位於「台北101」的正對面，有「最貴停車場」之稱，2019年4月23日，台北地院拍賣底價102億元，由元利建設以高於底價10億元的112億5888萬8889元拍定，平均每坪單價破725萬元。