台中警員濫查民眾個資高達133筆 警政署抓包送辦

台中市警局交通大隊陳姓警員假借公務，利用警職帳號、密碼登入「警政署警政知識聯網」，濫查民眾車籍、戶役政及基本資料等高達133筆個資，被警政署發現函由台中警局移送；法院考量陳犯後坦承，依133個偽造文書罪判他2年，緩刑5年，應向公庫支付30萬元，可上訴。

檢警調查，陳員明知輸入個人帳號、密碼，登入內政部警政署警政知識聯網查詢個人資料，非因公務不得查詢民眾車籍、個人戶役政及刑案等資料。

陳員卻假借職務上機會，假借職務名義使用公務電腦、M-POLICE電腦連結，登入警政知識聯網後分別使用「車籍資訊系統」、「線上戶役政資料查詢系統」、「線上整合查詢個人基本資料」 等，再輸入不實查詢事由，無故查詢高達133筆民眾個人資料，以此違法搜集個資。

全案經警政署查覺有異，函請台中市政府警察局督察室清查發現，並由第五分局報請台中地檢署偵辦。

台中地院審理時，陳員均坦承不諱，有警方調查、電腦查詢記錄等可佐，認定他每次查詢犯意各別、行為互殊，應論133罪。

中院審酌，陳員無不良前科，2005年實習期滿任警職至今，近5年內無任何處分，本案因一時失慮未僅守職務規範，考量他犯後始終坦承，足見已知自我反省，確有悔意，仍須扶養父母、子女。