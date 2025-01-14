鄭文燦涉貪案今第3度出庭 面對媒體仍不發一語
海基會前董事長鄭文燦被控桃園市長任內收賄500萬元，桃園地方法院今天下午2時30分第三次召開準備程序庭。鄭下午2點10分時抵達桃園地院，穿著黑色夾克、戴上口罩，同樣不發一語、未接受訪問。
鄭文燦被控於桃園市長任內「變更林口特定區計畫–工五工業區擴大方案」中，涉嫌收賄500萬元遭訴，檢方依涉嫌對於職務上行為收賄罪具體求刑12年。
鄭文燦前二度出庭時都強調500萬現金是被丟包在官邸，自己並不知情，隔天才發現。鄭文燦律師也提出5大理由強調，鄭文燦並無就職務行為與行賄方達成任何合意，並質疑監聽譯文證據力，是否有違通保法規定。
鄭文燦被依貪汙治罪條例的對於職務上行為受賄罪嫌起訴，檢方強調，鄭文燦案人證事證明確，罪證明確，檢察官陳嘉義更指，金流事證明確，不是只有excel檔案。至於監聽譯文在當年監聽到相關案情時，就已經另案陳報，符合通保法規範。
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