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班導師放走螳螂遭小四生攻擊受傷 求償24萬家長控故意報復

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導

新竹市某國小四年級特教生，去年因抓取的螳螂被班導師放生憤而攻擊師長，造成其眼角1.4公分傷口。家長不滿事後竟收到24餘萬的民事求償，認為老師故意報復，且校方也未盡責。校方則回應，此案已進入司法程序，尊重法院的判決。

學生家長控訴，去年5月3日周五時，孩子在校園抓取一隻螳螂，隨後將其放在塑膠容器中，未料張姓班導師竟在未經同意下私自將其放生，孩子周一發現螳螂不見，詢問導師是否私自放走螳螂，結果竟遭張師訓斥要愛惜昆蟲，孩子要求張師抓1隻螳螂賠償，但被拒絕，導致孩子失控攻擊老師，造成老師臉頰瘀青，且有指甲刮傷的1.4公分傷口。

學生家長指出，事後他允諾賠償醫藥費，但張師事發後就請2個月長假，直到去年底收到法院來函，才發現張師竟提出包括精神賠償共24餘萬元的鉅額索賠。家長更指出，孩子曾被警衛噴灑辣椒水，也曾遭教務主任掌摑，但他並未對學校提出求償，然而張師受傷卻報復性的提出鉅額賠償。

家長也說，事發前校方曾為孩子開過數次校務會議，邀請清大的兒童專家教授主持會議，會中做出2項要點，包括不可未經學生同意，拿取該生物品，容易引起過激反應，以及導師和學生談話時，應用溫柔的語氣，不要使用嚴厲的口吻，顯然在此事件中，張師完全忽略會議中的注意事項導致此事發生，因此肇因是導師所引起，不能夠怪學生。

校方回應，本案已進入司法程序，尊重法院的判定。本案發生當下學校立即安排行政及輔導人員於現場安撫學生情緒，也由專輔教師即時進班輔導教室內其他學生；受傷老師則由行政同仁陪同就醫驗傷，校方並通知家長到校協助處理，學校亦向市府尋求輔導支援。

校方指出，市府教育處去年5月中安排特教專家學者及情緒行為專業支援團隊入校，定期進行個案討論及提供支持服務，協助學校建立學生情緒行為問題之因應機制，並提升教師正向管教知能，以協助學生融入及適應學校環境。

校方強調，經過校園團隊共同努力，該生衝突行為已大幅降低，情緒表達逐漸穩定與進步，經與市府支援團隊討論已於去年12月暫時結案，未來將視學生實際情況滾動追蹤評估。

新竹市某國小四年級特教生，去年因抓取的螳螂被班導師放生憤而攻擊師長，造成其眼角1.4公分傷口。家長不滿事後竟收到24餘萬的民事求償，認為老師故意報復。（圖僅示意）。圖／台北市立動物園提供
新竹市某國小四年級特教生，去年因抓取的螳螂被班導師放生憤而攻擊師長，造成其眼角1.4公分傷口。家長不滿事後竟收到24餘萬的民事求償，認為老師故意報復。（圖僅示意）。圖／台北市立動物園提供

司法 失控 情緒 班導師

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